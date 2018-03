Lateral do PSG, Meunier afirma que Unai Emery deixará o clube ao final da temporada

Em declarações concedidas ao jornal francês L'Équipe, o lateral direito do PSG, Thomas Meunier afirmou que Unai Emery não será o treinador do time na próxima temporada e que o clube passará por uma nova reformulação, afetando assim a comissão técnica.

Muitas coisas irão acontecer no time, incluindo a mudança do treinador, revelou o lateral belga em entrevista concedida na última semana.

Após ser eliminado da Uefa Champions League para o Real Madrid na fase de oitavas de final, no último mês, a relação entre o treinador espanhol e a diretoria já bastante abalada por conta do rendimento abaixo do esperado da equipe parisiense, passou a ser mais insustentável do que já era e com isso, é pouco provável que o clube renove seu contrato, que se encerra no final da temporada.

Emery em entrevista recente, declarou que seu futuro no PSG dependia da decisão da diretoria e que estava focado no presente, sem ligar com especulações ou com seu futuro pessoal. Diversos nomes já foram sondados para assumir a equipe, entre eles Maximiliano Allegri (Juventus), Luis Enrique (Ex-Barcelona), Zinedine Zidane (Real Madrid) e mais recentemente Thomas Tuchel, que treinou o Borussia Dortmund na última temporada.

Meunier, que está concentrado com a seleção da Bélgica para amistoso preparatório para a Copa do Mundo, diante da Arábia Saudita, fez 25 partidas pelo PSG até agora na temporada, tendo cinco gols e cinco assistências, situação bem diferente de 2016/17, quando chegou procedente do Club Brugge, nessa temporada, o lateral perdeu sua posição no time titular para Daniel Alves, contratado junto à Juventus.

O PSG retorna a campo na Ligue 1 apenas no dia 6 de abril diante do Saint Étienne, mas antes disso, poderá conquistar seu primeiro título na temporada nesse sábado (31), quando enfrenta o Monaco pela final da Copa da Liga Francesa. A partida será no Stade Matmut Atlantique, em Bordeaux.