Resultado Inglaterra x Itália em amistoso internacional (1-0)

Confira nosso pós-jogo: Com 'ajuda' do VAR, Inglaterra e Italia empatam em amistoso morno no Wembley

O nosso pós-jogo sai já, já, torcedor. Não saia daí!

Inglaterra e Itália empatam em 1 a 1, no Wembley Stadium. Jamie Vardy marcou o gol do English Team, ao passo que Lorenzo Insigne empatou para a Azzurra.

95' FIM DE JOGO!!!

93' Chiesa ginga na ponta direita e manda a bola para a área, mas ninguém toca nela.

92' Jogadores italianos rodam a bola no campo de defesa. Inglaterra marca em cima e pressiona a Azzurra.

90' Cinco minutos de acréscimos. Iremos até aos 95.

89' Jorginho lança Chiesa às costas da defesa inglesa, mas Butland sai do gol e fica com a redonda.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA!!!

Insigne bate no canto direito, o goleiro advinha o canto, mas não consegue alcançar a bola. Tudo empatado no Wembley Stadium.

86' Insigne se prepara para a cobrança.

85' PÊNALTI!!!

Árbitro confere o VAR e assina a penalidade. O vídeo mostra Tarkowski pisando no pé de Chiesa.

83' Chiesa cai na área e pede pênalti.

82' CARTÃO AMARELO

Young sente dor no joelho e cai fora de campo, mas volta para dentro das quatro linhas. Árbitro interpreta jogada como anti-jogo e aplica cartão amarelo ao ala da Inglaterra.

81' Cook levanta bola para área buscando Rashford, mas Bonucci afasta de cabeça.

80' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA

Sai: Pellegrini

Entra: Gagliardini

78' UHHH!!!

Insigne toca em Jorginho, se projeta à frente e recebe de volta. Ele bate de canhota, e a bola passa rente à trave esquerda.

72' SUBSTITUIÇÃO

Sai: Stones

Entra: Henderson

72' CARTÃO AMARELO

Walker segura Parolo e não escapa do cartão.

70' SUBSITUIÇÕES NA INGLATERRA

Saem: Vardy e Lingard

Entram: Rashford e Cook

68' Zappacosta tenta cruzamento, mas acerta a bola na cara de Stones, que cai no gramado. Zagueiro do Manchester City recebe atendimento médico dentro de campo.

66' Após jogada envolvente entre Lallana, Lingard e Sterling, o camisa 10 inglês busca arremate colocado, mas a bola sobe demais.

65' Chiesa se levanta e não recebe atendimento médico.

64' Chiesa recebe entrada dura de Dier e fica caído no chão.

63' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA

Sai: Immobile

Entra: Belotti

62' Inglaterra pressiona saída de bola da Itália, gerando problemas aos italianos.

60' Com a entrada de Rose no lugar de Trippier, Young passa a ocupar a ala direita. Rose vai para a esquerda.

58' SUBSTITUIÇÕES NA INGLATERRA

Saem: Chamberlain e Trippier

Entram: Lallana e Danny Rose

56' Chamberlain leva para a canhota e finaliza da intermediária. Donnarumma defende.

55' SUBSTITUIÇÃO NA ITÁLIA

Sai: Candreva

Entra: Chiesa

53' NO MOMENTO CERTO!

Bonucci se joga na bola e impede a finalização de Ashley Young. Destaque para a grande jogada de Sterling na ponta esquerda.

52' Inglaterra trabalha bastante pelos lados de campo.

50' Após longa troca de passes, Sterling é desarmado por Jorginho próximo à linha de fundo.

46' Insigne aproveita vacilo de Walker e acha Immobile livre. Burtland, porém, sai do gol e chega à bola antes do centroavante italiano.

46' Inglaterra troca passes rápidos e põe Itália na roda no início do segundo tempo.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

Lingard pronto para a dar a saída de bola para a Alemanha.

Jogadores vão retornando dos vestiários.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Inglaterra foi melhor nos 45 minutos iniciais e fez 1 a 0 com gol do atacante Jamie Vardy.

45' Arbitro dá um minuto de acréscimo.

42' Inglaterra sai bem da marcação-pressão na defesa e recebe aplausos da torcida no Wembley.

39' CARTÃO AMARELO

Em "jogada morta", Chamberlain puxa Bonucci pela camisa, reclama da marcação da falta e é punido pelo árbitro alemão Deniz Aytekin.

37' Sterling encaixa mais um contra-ataque, abre para Young, que finaliza rasteiro. A bola desvia no pé de Zappacosta e toma o rumo da linha de fundo.

37' Itália tem dificuldade para propor jogo, enquanto Inglaterra explora as jogadas em velocidade para chegar ao gol da Azzurra.

34' Chamberlain levanta bola para a área da Itália, e Zappacosta afasta de cabeça.

31' Parolo arrisca de fora da área com a perna esquerda e manda por cima da meta inglesa.

30' Immobile sai da marcação de Tarkowski e Dier, leva para a perna canhota e chuta. A bola desvia e sai pela linha de fundo. Escanteio.

29' Itália rouba bola no campo de ataque, mas sofre para chegar ao gol de Butland.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA INGLATERRA!!!

Vardy estufa as redes de Donnarumma após cobrança de falta rápida no meio-campo. Inglaterra sai na frente!

25' Trippier cobra escanteio, e Dier testa fraco. Donnarumma defende sem dificuldades.

23' DONNARUMMA!!!

Sterling foge da falta, aciona Vardy em profundidade, e o atacante finaliza para a defesa do jovem goleiro.

21' Dier faz esforço para cabecear forte, mas a bola chega sem perigo às mãos de Donnarumma.

16' Parolo inverte jogo para Insigne, porém coloca muita força no passe; bola pela linha lateral.

15' UHHH!!!

Candreva alça bola para a área, Immobile sobe sozinho e cabeceia com perigo, por cima da meta inglesa.

14' Candreva leva a bola para a linha de fundo e tenta cruzamento, mas Young afasta para escanteio.

12' Bonucci busca lançamento longo para Insigne, mas o camisa 10 italiano não consegue alcançar a bola.

11' Sterling tenta progredir à meta de Donnarumma em jogada individual pela esquerda, mas Zappacosta tira pela linha lateral.

9' De Sciglio é certeiro no bote e impede chute de Vardy dentro da área.

8' Trippier tenta bola em profundidade para Vardy, que não entende a jogada e a bola sai pela linha de fundo.

6' Jogadores ingleses trocam passes no campo defensivo.

4' Ashley Young joga a bola para a grande área, mas De Sciglio rechaça de cabeça.

2' ACORDA, STONES!

Zagueiro inglês vacila na saída de bola, Immobile rouba a bola e arremata prensado. Escanteio para a Itália.

1' Stones desarma Immobile dentro da área e evita a finalização do centroavante italiano.

0' ROLA A BOLA!

Tudo pronto!

Jogadores ingleses e italianos se reúnem no circulo central do gramado. É respeitado um minuto de silêncio em função de personalidades falecidas recentemente.

Agora, começa o hino da Inglaterra.

Hino da Itália é executado primeiro no Wembley Stadium.

Jogadores já estão em campo.

Itália (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne.

Inglaterra (3-5-2): Butland; Walker, Stones, Tarkowski; Trippier, Oxlade-Chamberlain, Dier, Lingard, Young; Vardy, Sterling.

Ambas as seleções já estão escaladas.

Estamos de volta, torcedor!

Torcedor, voltaremos minutos antes do amistoso Inglaterra x Itália, ao vivo. Até lá!

Provável Itália (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Rugani, Darmian; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne.

Provável Inglaterra (3-4-3): Butland; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Dele Alli, Henderson, Rose; Lingard, Welbeck, Sterling.

Inglaterra e Itália se enfrentaram pela última vez no dia 31 de março de 2015. Em jogo disputado no Allianz Stadium, casa da Juventus, as seleções empataram em 1 a 1. Graziano Pellè anotou o gol da Azzurra, enquanto Andros Townsend marcou para os ingleses.

Os italianos também estão tentando evitar derrotas seguidas pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2014 [dados Opta]. Vale lembrar que, na última sexta-feira (23), a Azzurra acabou derrotada pela Argentina.

A Itália, por sua vez, não conseguiu marcar nos últimos três jogos internacionais (derrotas para Suécia e Argentina; empate com Suécia). Os azzurri nunca passaram quatro jogos sem anotar um gol [dados Opta].

A Inglaterra nunca empatou três jogos consecutivos em Wembley, ou três partidas consecutivas em casa, em toda a sua história [dados Opta].

A Inglaterra empatou seus dois últimos jogos em casa, contra Alemanha e Brasil. A última vez que não conseguiu marcar em três jogos consecutivos em casa foi maio de 1981 [dados Opta].

O jogo desta terça-feira será o primeiro em casa da Inglaterra contra a Itália desde março de 2002. Naquela ocasião, os ingleses perderam por 2 a 1, em Elland Road, Leeds, em um amistoso [dados Opta].

O amistoso serve de preparação para as duas seleções, embora a Itália vá disputar a Copa do Mundo. Os italianos foram eliminados pela Suécia na repescagem europeia.

Inglaterra e Itália entraram em campo na última sexta-feira (23). O English Team derrotou a Holanda por 1 a 0, em Amsterdã, enquanto a Azzurra perdeu para a Argentina, em Manchester, pelo placar de 2 a 0.

Bom dia, torcedor! Acompanhe as principais informações e o lance a lance do amistoso internacional entre Inglaterra x Itália, nesta terça-feira (27), às 16h, no Wembley Stadium, em Londres. Fique conosco!