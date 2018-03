Rakitsky e Karavaev marcam e Ucrânia vence Japão com autoridade

Google Plus

INCIDENCIAS: Amistoso Internacional disputado no Estádio de Sclessin, em Liège, na Bélgica.

Japão e Ucrânia fizeram um bom jogo com três gols em Liège, no Estádio de Sclessin, na Bélgica. A equipe europeia venceu a partida por 2 a 1, com gols de Rakitsky e Karavaev. Makino descontou para os asiáticos.

No primeiro tempo, uma partida muito equilibrada e com muita igualdade nos ataques. Aos 21 minutos a Ucrânia trocou passes na frente da área japonesa, Rakitsky recebeu, chutou forte, a bola desviou em Ueda e foi no ângulo de Kawashima, abrindo o placar para os europeus.

Depois de muito tentar, o Japão conseguiu a resposta no finzinho da etapa inicial. Shibasaki cobrou falta dentro da grande área e Tomoaki Makino foi no segundo andar para desviar e empatar o jogo para os asiáticos.

Já no segundo tempo, os ucranianos foram para cima dos Samurais Azuis. Após roubada de bola no meio-campo, Konoplyanka levou para o fundo na ponta esquerda e cruzou rasteiro para a entrada da grande área. Karavaev, que tinha acabado de entrar, dominou e bateu forte no cantinho de Kawashima para fazer o segundo dos Amarelos e dar números finais ao duelo.

O Japão volta aos gramados no dia 30/05 contra a seleção de Gana, ainda em preparação para a Copa do Mundo. Os Ucranianos, fora da Copa, voltam a jogar no dia 10/10 contra a Itália, que também não jogará o mundial da Rússia.