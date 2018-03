Martínez valoriza nova boa atuação da Bélgica: "Vai ser difícil escolher a equipe ideal"

Google Plus

Após a vitória de goleada sobre a Arábia Saudita nesta terça-feira (27), o técnico da seleção da Bélgica, Roberto Martínez, concedeu entrevista coletiva pós-jogo. Durante a entrevista, o comandante falou sobre as impressões que teve às vésperas de uma convocação oficial para a Copa, visto que a seleção belga vive um bom momento de qualidade individual de seus atletas.

"Desde o início, a atitude contra a Arábia Saudita foi correta. Fizemos belos gols e criamos muitas oportunidades. Além disso, não cometemos muitas faltas também e isso eu valorizo na nossa equipe", elogiou o treinador.

Nos últimos seis jogos, o retrospecto dos Red Devils vem sendo positivo. Até agora, são cinco vitórias e apenas um empate, sempre com dois ou mais gols marcados em suas vitórias. O compromisso com os sauditas, acima de tudo, serviu como uma prova para Martínez, não só fazer os testes, mas para tirar as suas dúvidas quanto aos convocados para Copa.

"Eu aprendi muito sobre a Copa do Mundo na partida de hoje, não tenho como explicar exatamente o quê, vamos trabalhar com o que vi na equipe hoje. Há muita competição no nosso grupo, todos querem estar entre os 23 convocados. Vai ser difícil escolher a equipe ideal", esclareceu.

Ainda durante a coletiva, Martínez fora questionado sobre o meio-campista Radja Nainggolan, que é visto como um dos pilares do meio de campo da seleção, e está constantemente envolvido em polêmicas extra campo.

Ademais, Nainggolan sequer treinou às vésperas do amistoso de hoje, alegando problemas pessoais, o que levou o técnico a colocá-lo no banco de reservas, mas promovendo sua entrada aos 59 minutos de partida. Contudo, apesar de saber de sua importância, o técnico foi cauteloso ao declarar suas chances de ir para a Copa.

"Ele fez uma partida muito boa quando entrou, todos nós sabemos sobre sua qualidade técnica. Eu ouvi a torcida gritando seu nome, ele é muito popular entre os torcedores, contudo, eu preciso montar uma equipe equilibrada e, para isso, tenho que optar pelos jogadores certos, que vivem um bom momento", finalizou.