Passeio! Comandada por Isco, Espanha dá show e amassa Argentina em Madri

A Espanha deu um verdadeiro show ao torcedor que foi ao Wanda Metropolitano, em Madri, no último teste antes da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (27), La Roja recebeu e amassou a Argentina, sem Lionel Messi, por 6 a 1. Isco, três vezes, Aspas, Diego Costa e Thiago marcaram os gols do show espanhol, enquanto Otamendi fez o único tento dos argentinos.

Desde os primeiros minutos os donos da casa mostraram sua superioridade, tanto que conseguiram abrir o placar com um jogador que estava atuando "em casa". Após bate-rebate, a bola sobrou com Asensio na entrada da área, que tocou para Diego Costa e, mesmo com o carrinho de Bustos, o centroavante do Atlético de Madrid finalizou na saída de Romero, para delírio da torcida no Wanda Metropolitano: 1 a 0 Espanha.

Bem confortável e jogando no seu estilo, os donos da casa alcançaram o segundo na metade do primeiro tempo. Depois de lançamento errado de Caballero, que substituiu Romero ainda na primeira etapa, Carvajal ficou com ela, passou para Koke, que abriu com Asensio e o jovem meia cruzou rasteiro para seu companheiro de clube Isco, que finalizou de primeira e ampliou: 2 a 0 Espanha.

Porém, na parte final da etapa inicial, os visitantes ensaiaram uma reação, quando Banega cruzou escanteio da esquerda, o zagueiro Otamendi subiu muito bem e cabeceou no canto, sem chances para De Gea, fechando a primeira etapa em 2 a 1.

Mas o segundo tempo estava guardando algo bem pesado para os... argentinos. Com cerca de sete minutos, Iniesta recebeu na entrada da área, deu belo lançamento para Aspas, que avançou, invadiu a área, segurou um pouco e passou para Isco, que finalizou de primeira e fez o seu segundo no jogo: 3 a 1 Espanha.

E não demorou muito para a Roja tornar a vitória em goleada. Pouquíssimos minutos depois, Isco foi lançado na direita, tocou na área para Aspas, que passou até meio que sem querer para Thiago Alcântara e o camisa 10 mandou com força, no canto: 4 a 1 Espanha.

Thiago também deixou o dele | Foto: Denis Doyle/Getty Images

Completamente abatida e sem reação, a Argentina viu a vantagem espanhola aumentar ainda mais. Após chutão para frente de De Gea, Iago Aspas aproveitou a falha grotesca da defesa celeste, que deixou o meio completamente aberto, viu Caballero sair errado e tocou na saída do goleiro do Chelsea, fazendo o quinto: 5 a 1 Espanha.

Para fechar a conta, faltava mais um do dono da festa, e ele não decepcionou. Após mais um erro na saída de bola da Argentina, Aspas ficou com a sobra na entrada da área, passou para Isco, que dominou e finalizou bonito, por debaixo das pernas de Otamendi e no cantinho: 6 a 1 Espanha. Show da Fúria no último amistoso antes da Copa.