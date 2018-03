Com dois de Mbappé, França bate Rússia em amistoso antes da Copa

Em amistoso de preparação para a Copa do Mundo, Rússia e França se enfrentaram na tarde desta terça-feira (27), em São Petesburgo. Com as duas seleções já garantidas, a partida serviu como definição à lista final de convocação ao Mundial. Apesar do jogo sem muita inspiração ofensiva, destaque para o atacante Mbappé, autor de dois gols que ajudaram a Seleção francesa a vencer o anfitrião russo. Pogba (França) e Smolov (Rússia) também marcaram na partida.

As duas equipes vinham de derrotas anteriores - a França foi derrotada pela Colômbia por 2 a 1 e a Rússia perdeu para o Brasil por 3 a 0. Os técnicos Stanislav Tchertchesov e Didier Deschamps usaram a partida para testar algumas alterações e sanar as últimas dúvidas, tudo isso sem mudar o esquema de jogo habitual proposto pelas equipes

Com poucas chances criadas, primeiro tempo termina com França em vantagem no placar

O jogo iniciou com intensidade proposta de ambas as equipes. Pressionadas pelos resultados anteriores, as seleções se lançavam ao ataque em busca da vitória. Os russos tiveram a primeira chance da partida aos 14 minutos com Erokhin, o meia avançou pela intermediária e arriscou a finalização sem perigo. Um minuto depois, o atacante Smolov recebeu livre dentro da área, chutou forte e viu Lloris salvar a França fazendo grande defesa.

A partir dos 16 minutos, a Seleção francesa começou a levar perigo nos contra-ataques. A primeira chance dos visitantes surgiu aos 25, Pogba lançou na área, Kanté serviu Martial, o atacante errou o chute e a bola sobrou para Mbappé, cara a cara com o goleiro Lunev, o atacante chutou fraco e facilitou a defesa. A chance animou a equipe francesa, que passou a dominar a partida.

O gol solitário da primeira etapa aconteceu aos 39 minutos. Pogba avançou pelo meio e serviu Mbappé na esquerda, o atacante driblou a marcação e finalizou rasteiro, no canto, para abrir o placar. Três minutos depois veio a resposta da Rússia, mas o atacante Smolov estava impedido, após falta cobrada na intermediária. Com 43 minutos, Mbappé avançou pela esquerda e no cruzamento achou Martial dentro da área, o atacante finalizou mas dessa vez o goleiro Lunev fez a defesa. A equipe francesa iniciava uma pressão ao adversário no fim da etapa inicial.

Atuando nos contra-ataques, equipe francesa mata o jogo na segunda etapa

Aproveitando a pressão imposta nos minutos finais da primeira etapa, a França iniciou o segundo tempo transformando a superioridade em gol. Logo aos três minutos, Pogba cobrou falta na entrada da área com perfeição e ampliou o placar da partida. Com 12 minutos, surgiu a primeira chance do time russo na etapa derradeira. Smolov finalizou para o gol após cobrança de escanteio, mas o goleiro Lloris espalmou. No rebote, Granat tentou o chute e obrigou Lloris a trabalhar novamente. A chance criada era uma amostra do que vinha a seguir.

Aos 22, Smolnikov avançou pela direita e cruzou para área, livre na segunda trave o atacante Smolov só precisou escorar para deixar o dele e diminuir o marcador. Apesar do gol marcado, a Seleção russa não conseguia pressionar o adversário francês. Dessa forma, o jogo parecia resolvido, já que nenhuma das equipes criava perigo à meta do oponente. Até que aos 37 minutos, Matuidi encontrou Mbappé na área, o atacante driblou a defesa russa e finalizou entre as pernas do goleiro Lunev, para dar números finais ao amistoso e encerrar o jejum de duas derrotas seguidas da França