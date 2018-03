Com 'ajuda' do VAR, Inglaterra e Italia empatam em amistoso morno no Wembley

Inglaterra e Itália se enfrentaram nesta terça-feira (27), em amistoso disputado no Wembley Stadium, em Londres, e ficaram no 1 a 1. Os gols marcados por Jamie Vardy e Lorenzo Insigne.

Os ingleses encerram assim a sua preparação para a Copa do Mundo na Rússia. Estão no Grupo G com Bélgica, Tunísia e Panamá e tem estreia marcada para o dia 18/6 contra os tunisianos. Já a Itália, que ficou de fora do mundial depois de 60 anos, vai se preparar para as eliminatórias para a Eurocopa, que começará em setembro.

A primeira etapa foi marcada por muito equilíbrio, mas quem começou melhor foi a seleção italiana com Immobile que roubou bola de Stones, mas na hora de finalizar. Alguns minutos mais tarde, o atacante italiano voltou a ter boa chance após cruzamento de Candreva, mas perdeu mandando por cima do gol.

Depois foi a vez de a seleção inglesa chegar com perigo após ótimo lançamento de Sterling para Vardy que bateu cruzado e Donnarumma fez boa defesa. Mas logo em seguida, Lingard viu Vardy livre, cobrou uma falta rapidamente e o atacante do Leicester tocou para o fundo do gol.

O gol fez com que a Itália se perdesse um pouco na partida e consequentemente, a Inglaterra cresceu demais e se organizou melhor em campo. Vardy teve nova chance no final do primeiro tempo, mas seu chute foi desviado em escanteio pela defesa italiana.

Na segunda etapa, a partida seguiu com o panorama bem semelhante, já que a Itália seguia com muitas dificuldades de criação e a Inglaterra controlava bem o duelo. Em um contra-ataque inglês, Oxlade-Chamberlain finalizou de canhota, mas Donnarumma defendeu bem no centro do gol.

Muitas alterações foram feitas por ambas as equipes e a qualidade da partida foi caindo gradativamente, mesmo com toda a vontade da Italia de tentar recuperar o resultado e da Inglaterra em fazer um resultado mais elástico.

Quando o resultado parecia definido, Chiesa entrou na área e após uma dividida, caiu na área e pediu pênalti. Após reclamação dos italianos, o árbitro foi verificar o VAR (árbitro de vídeo) e assinalou a penalidade máxima, para reclamações dos ingleses: Insigne, que não tinha nada a ver com isso, foi para a cobrança e marcou o gol de empate.

Nos minutos finais, os times mostraram algum ímpeto para tentar a vitória, mas o resultado terminou empatado no estádio do Wembley.