Jogo Inglaterra x Itália AO VIVO hoje em amistoso internacional

INCIDENCIAS: Amistoso internacional, a ser disputado no Wembley Stadium, em Londres, Inglaterra.

Torcedor, voltaremos minutos antes do amistoso Inglaterra x Itália, ao vivo. Até lá!

Provável Itália (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Rugani, Darmian; Pellegrini, Jorginho, Parolo; Candreva, Immobile, Insigne.

Provável Inglaterra (3-4-3): Butland; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Dele Alli, Henderson, Rose; Lingard, Welbeck, Sterling.

Inglaterra e Itália se enfrentaram pela última vez no dia 31 de março de 2015. Em jogo disputado no Allianz Stadium, casa da Juventus, as seleções empataram em 1 a 1. Graziano Pellè anotou o gol da Azzurra, enquanto Andros Townsend marcou para os ingleses.

Os italianos também estão tentando evitar derrotas seguidas pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2014 [dados Opta]. Vale lembrar que, na última sexta-feira (23), a Azzurra acabou derrotada pela Argentina.

A Itália, por sua vez, não conseguiu marcar nos últimos três jogos internacionais (derrotas para Suécia e Argentina; empate com Suécia). Os azzurri nunca passaram quatro jogos sem anotar um gol [dados Opta].

A Inglaterra nunca empatou três jogos consecutivos em Wembley, ou três partidas consecutivas em casa, em toda a sua história [dados Opta].

A Inglaterra empatou seus dois últimos jogos em casa, contra Alemanha e Brasil. A última vez que não conseguiu marcar em três jogos consecutivos em casa foi maio de 1981 [dados Opta].

O jogo desta terça-feira será o primeiro em casa da Inglaterra contra a Itália desde março de 2002. Naquela ocasião, os ingleses perderam por 2 a 1, em Elland Road, Leeds, em um amistoso [dados Opta].

O amistoso serve de preparação para as duas seleções, embora a Itália vá disputar a Copa do Mundo. Os italianos foram eliminados pela Suécia na repescagem europeia.

Inglaterra e Itália entraram em campo na última sexta-feira (23). O English Team derrotou a Holanda por 1 a 0, em Amsterdã, enquanto a Azzurra perdeu para a Argentina, em Manchester, pelo placar de 2 a 0.

Bom dia, torcedor! Acompanhe as principais informações e o lance a lance do amistoso internacional entre Inglaterra x Itália, nesta terça-feira (27), às 16h, no Wembley Stadium, em Londres. Fique conosco!