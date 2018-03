Após empate com Itália, Southgate reclama sobre VAR: "Ainda bem que não é Copa do Mundo"

Google Plus

O empate entre Inglaterra e Itália por 1 a 1, em partida amistosa disputada no Estádio de Wembley, teve um lance relativamente polêmico e que definiu o resultado. Quando os donos da casa estavam na liderança, com gol de Jamie Vardy, o árbitro de vídeo foi acionado e marcou um pênalti, convertido por Lorenzo Insigne.

Após o apito final, o técnico Gareth Southgate falou sobre a jogada duvidosa e fez uma reclamação em relação ao recurso da tecnologia. Segundo ele, o fato de a infração depender da interpretação do árbitro, não sendo algo exato, é um ponto negativo.

"Ainda bem que não é a Copa do Mundo", disse, rindo. "A regra não é 'clara e óbvia', é algo que você pode debater durante o dia inteiro. Me pareceu que o Tarkowski só estava junto, e o Chiesa já estava caindo. Acho que o juiz já tinha uma boa visão, e incidentes como esse não vão fazer com que o VAR ajude a evoluir o jogo. Mão na bola, algo assim, talvez. Mas temos que continuar."

Perguntado se o a Inglaterra merecia um resultado melhor, o comandante fez uma pequena análise sobre o jogo. Segundo ele, a equipe teve alguns momentos de dificuldade, mas conseguiu resolver os problemas e levar perigo ao adversário.

"Nos primeiros cinco minutos, nós falhamos bastante e entregamos a bola para os adversários em áreas perigosas. No entanto, conseguimos nos organizar e até criar mais chances do que em outras partidas que disputamos."

Agora, a Seleção da Inglaterra só volta a campo no mês de junho, pouco antes da Copa do Mundo, quando enfrentará a Nigéria e a Costa Rica em partidas amigáveis.

