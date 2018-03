Joachim Löw lamenta perda de invencibilidade diante da Seleção Brasileira: "Não foi o nosso dia"

Cerca de 72.717 compareceram ao Estádio Olímpico de Berlim nessa terça-feira (27) para assistir ao amistoso entre Alemanha e Brasil. Invictos desde a Euro de 2016, a seleção germânica acabou perdendo o amistoso por 1 a 0, com gol do atacante Gabriel Jesus.

A campeã mundial de 2014 ficou 22 partidas sem conhecer a derrota. Joachim Löw e seus jogadores não ficaram nada satisfeitos com o resultado, no entanto, o técnico alemão ponderou que a Seleção Brasileira estava entusiasmada e que eles souberam aproveitar os seus erros.

“Os brasileiros começaram altamente motivados, isso era de se esperar. Não foi o nosso dia hoje. Nós mudamos muito. Cometemos muitos erros, no qual tornamos fácil para o Brasil fácil”, salientou.

Para o jogo, Löw resolveu colocar alguns jogadores em campo. O comandante comentou que o placar ensina e que cada um pode mostrar o que tem de melhor.

“Havia alguns jovens jogadores no campo hoje. Eles têm sua experiência e aprenderam suas lições com isso. No geral, os erros foram adicionados e, por isso, não entramos nas engrenagens. Estava faltando, especialmente no primeiro tempo, especialmente a linguagem corporal. Cada um deles pode jogar melhor”, destacou.