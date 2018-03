Iago Aspas, Diego Costa e Rodrigo Moreno: quem será o '9' da Espanha na Copa do Mundo?

A Espanha, uma das favoritas ao título da Copa do Mundo da Rússia, vem jogando um futebol de encher os olhos com Julen Lopetegui, que trouxe de volta o melhor da Fúria. A equipe titular de La Roja para o Mundial está quase definido... quase.

Nos últimos dois compromissos antes da Copa, Lopetegui convocou três centroavantes que brigam pela camisa '9' no time titular: Diego Costa, que retornou a seleção após um bom tempo fora, Iago Aspas, figurinha garantida nas convocações, e Rodrigo Moreno, grande destaque da excelente campanha do Valencia na atual temporada. Os amistosos contra Alemanha e Argentina serviriam para praticamente definir quem seria o dono da posição, mas isso só deu mais dor de cabeça para Lopetegui.

Titular diante da Alemanha, principal candidata ao título da Copa ao lado da Espanha, Brasil e França, Rodrigo Moreno aproveitou muito bem a chance dada por Lopetegui, marcando o único tento de La Roja no empate por 1 a 1. Em tese, ele parece ter a preferência imediata do técnico, exatamente pela dificuldade do amistoso.

Rodrigo deixou o dele contra a Alemanha

Mas Diego Costa e Aspas trataram de complicar ainda mais a decisão para Lopetegui. No show dado pela Fúria contra a Argentina, Diego Costa, o "mais centroavante" dos três, mostrou seu cartão de visita com menos de 15 minutos, quando abriu o placar na "sua casa', o Wanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid. Além disso, ele também mostrou boa relação com os companheiros de frente.

Na segunda etapa, foi a vez de Aspas ganhar sua oportunidade, e ele teve, sem sombra de dúvida, a melhor atuação de todos os três. Em 45 minutos, o atacante do Celta de Vigo contribuiu com duas assistências e um gol, além de demonstrar uma vontade de jogo incrível, marcando a saída de bola dos argentinos. Ele também é o mais versátil dos centroavantes, podendo dar opção pelos lados, como sendo um verdadeiro '9'.

Aspas foi uma das estrelas na goleada sobre a Argentina | Foto: Getty Images

Pela ideia proposta por Lopetegui, de uma equipe vertical, com muita movimentação e troca de passes em velocidade, Aspas realmente parece ser a melhor opção, exatamente pela sua versatilidade e capacidade de se adaptar aos mais variados esquemas ofensivos. Rodrigo também tem essas características e, pelo visto, é a opção número 1 do técnico da seleção para a posição. Diego Costa, ainda mais por ter voltado agora, não parece ter tantas chances assim.

Com um pouquinho mais de dois meses para a abertura da Copa do Mundo, Julen Lopetegui tem uma decisão bem difícil a tomar. Enquanto todo o restante do time já está decidido, o "homem-gol" ainda é uma incógnita. Mas a verdade é: todos os três, estando saudáveis e jogando o que sabem, devem estar entre os 23 convocados para o Mundial.