Isco revela situação incômoda no Real Madrid: "Não confiam em mim"

A Seleção Espanhola goleou a Argentina por 6 a 1 na última terça-feira (27), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, com três gols de Isco, meia do Real Madrid. Mesmo assim, nem tudo foi alegria.

Após a partida, Isco concedeu uma entrevista um pouco polêmica e revelou sua insatisfação no clube, já que não conquistou a titularidade na equipe e vem perdendo espaço com a evolução dos reservas Asensio e Lucas Vázquez.

Sem meias palavras, o meia declarou que "aqui [na Seleção] eu tenho a confiança do treinador [Lopetegui], e talvez no Madrid eu ainda não tenha", desabafou ainda no gramado do estádio Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.

"É por isso que a Seleção é tão importante pra mim, porque me dá vida", enfatizou Isco. "Se não sou titular e não tenho continuidade do meu clube, então tenho que aproveitar todas as minhas chances", completou.

"Eu quero ser titular no time e na Seleção, e o único jeito que eu tenho de conseguir isto é trabalhando duro. Há muitos grandes jogadores no elenco, talvez eu seja o problema", frisou.

O capitão madridista, Sergio Ramos, foi questionado sobre as palavras do seu companheiro de equipe e foi direto em sua resposta."Isco é um grande jogador, e tanto Zidane como Lopetegui confiam nele. Pra mim, é um jogador muito importante no clube e na Seleção. Que ele desfrute do futebol e da vida. Já é crescidinho para tomar as decisões que achar convenientes", declarou.

Outro que também falou sobre a declaração de Isco foi Koke, meio-campista do Atletico de Madrid e da Espanha: "Não sei o que passa na cabeça do Zidane, não acompanho o dia a dia do clube. Isco me agrada muito, se não tem oportunidades lá, certamente teria no Atletico".

O Real Madrid já retomou as atividades após a Data Fifa, e no próximo sábado (31) enfrenta o Las Palmas, nas Ilhas Canárias, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.