Apesar de vitória, Deschamps vê defeitos na França: "Tivemos erros"

E a rodada de amistosos Pré-Copa do Mundo seguem a todo vapor e na tarde da última terça-feira (28), a França entrou em campo para disputar uma partida contra a Rússia. Após perder da Colômbia por 3 a 2, a equipe de Deschamps finalmente conseguiu um triunfo, e diante dos donos da casa do Mundial. O placar final ficou em 3 a 1, com gols de Mbappé e Pogba. Para os Russos, quem descontou foi Smolov.

Ao final da partida, em coletiva, Didier Deschamps, o comandante francês foi perguntado sobre o esquema tático ter sido o 4-3-3 e não o 4-2-3-1, e foi enfático na resposta: “Nós marcamos três gols, então não importa o sistema utilizado, nós criamos oportunidades” , analisou.

Ao analisar a partida, o técnico não ficou de rodeios: “Nós não fomos perfeitos, tivemos erros, mas amistosos são para jogadores que não tem muitas partidas e gols mostrarem seu potencial. Nós tivemos menos erros no segundo tempo, mesmo que o gol tenha sido marcado nesse momento”, comentou o treinador.

Apesar da vitória, Didier não deixou de elogiar o adversário, que será o anfitrião do Mundial de 2018: “Eles foram impressionantes no estilo de jogar, lá tem muita qualidade e compromisso”, disse, em tom de brincadeira.

Em maio, a França seguirá na preparação e irá enfrentar a Irlanda no dia 28. Depois, enfrentará a Itália, no dia 1 de junho. Depois a equipe finaliza o processo de preparação diante do Estados Unidos. A França estreia na Copa diante da Austrália no dia 16 de junho.