Vítima de hackers, Lazio perde 2 milhões de euros em transferência do zagueiro De Vrij

Contratado em julho de 2014 após uma boas atuações na Copa do Mundo, Stefan de Vrij é desde então um dos principais jogadores do elenco da Lazio. Porém, o clube descobriu que houve um golpe que lhe custou 2 milhões de euros durante a negociação do atleta, que na época foi comprado ao Feyenoord por 7 milhões de euros.

Conforme o jornal Il Tempo afirma, dos emails enviados durante a transação entre os clubes, um deles foi criado por hackers. Este possuía o emblema do clube holandês e havia sido escrito de maneira como se dirigentes do time que tinham enviado.

Dessa maneira, os negociadores dos biancocelesti responderam o e-mail e enviaram nele informações da conta bancária envolvente. Só depois a Lazio soube que os holandeses não receberam a quantia enviada.

O Número Internacional da Conta Bancária (IBAN) foi modificado, assim os italianos perceberam que o dinheiro tinha ido para mãos erradas. O promotor do sucedido rastreou o destinatário do pagamento, e este se encontra em um banco da Holanda.

O zagueiro titular da equipe da capital italiana já vem sendo cobiçado há um tempo por times maiores da Europa. Segundo empresários do clube, no entanto, o jogador não mudará de ares até aumentar seu contrato com o clube.