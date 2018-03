Tudo que você precisa saber sobre Internazionale x Hellas Verona, pela 30ª rodada da Serie A

Internazionale e Hellas Verona se enfrentam neste sábado (31), ás 10h, pela 30ª rodada da Serie A. No Giuseppe Meazza, em Milão, os times prometem fazer um duelo eletrizante, já que ambos precisam da vitória a todo custo.

Distantes uma da outra, as duas equipes tem objetivos diferentes na tabela. Na quarta colocação com 55 pontos, a Inter tenta se distanciar de Lazio e Milan, que também brigam por uma vaga na Liga dos Campeões. Antes da data Fifa, a equipe comandada por Luciano Spalletti goleou a Sampdoria, fora de casa, por 5 a 0 e manteve as esperanças por uma classificação para a competição continental.

Do outro lado, o Hellas ocupa a 19ª posição, com apenas 22 pontos e sendo ameaçada pelo rebaixamento. Após vencer o Chievo por 1 a 0 no Derby Dell'Arena, o time de Fábio Pecchia chegou com moral para enfrentar a Atalanta na última rodada, mas na prática, nada funcionou. Jogando em Verona, os helladini foram goleados por 5 a 0 e viram a situação piorar ainda mais na liga, se afundando na penúltima colocação.

Histórico de confrontos

Internazionale e Hellas Verona se enfrentaram 64 vezes com uma larga vantagem para o clube de Milão. Em 32 jogos como mandante no duelo, o time nerazzurro nunca fui derrotado. Do outro lado, os únicos 5 triunfos dos Butei foram jogando em casa, sendo a última vitória em 1992.

No primeiro turno, a Beneamata venceu o time de Verona por 2 a 1 no Marc Antonio Bentegodi. Em jogo difícil, a Inter saiu na frente com gol de Borja Valero ainda na etapa inicial e foi para o intervalo em vantagem. Mas no início da segundo tempo, os donos da casa pressionaram e conseguiram o empate com gol de Pazzini. O resultado não favorecia nenhuma dos dois times e 10 minutos depois, o croata Ivan Perisic marcou o tento que deu a vitória aos nerazzurri.

Escalações

A pausa internacional é sempre algo complicado para os clubes, já que alguns jogadores podem acabar se lesionando nos jogos de suas seleção. No entanto, para a sorte de Luciano Spalletti, nenhum de seus comandados se machucou no período de amistosos e poderá contar com praticamente todos os titulares. A exceção fica para o zagueiro Andrea Rannochia, que ainda será reavaliado.

Provável escalação: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda e D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic, e Rafinha; Candreva, Icardi e Perisic.

No Verona, as ausências também são por conta de lesões. O zagueiro Thomas Heurtaux, o meia Mattia Zaccagni e o atacante Moises Kean estão fora de combate e desfalcam os gialloblù. No entanto, o treinador Fabio Pecchia poderá contar com o retorno do meia atacante Alessio Cerci.

Provável escalação: Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic e Fares; Verde, Calvano, Buchel e Cerci; Petkovic e Ryder Matos.