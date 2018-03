Zidane minimiza declaração de Isco e confirma permanência do meia: "Ele continua aqui"

Zinedine Zidane compareceu à entrevista coletiva prévia ao jogo do Real Madrid contra o Las Palmas neste sábado (31) e precisou reagir às declarações feitas por Isco no meio da semana. As palavras do meia causaram muitos rumores sobre sua saída do clube na próxima janela de transferência, mas Zizou preferiu não dar corda aos comentários e assegurou que Isco ficará: "Ele é jogador do Real Madrid e continua aqui".

"Seus comentários não me incomodam", afirmou Zidane, completando: "Nós temos uma relação e ele é honesto sobre sua situação, mas isso não é um problema, o importante é trabalharmos juntos para encontrar a sua melhor versão".

O treinador atribuiu à imprensa toda a repercussão do caso: "A mídia sempre gosta de pegar as palavras e inventar histórias, mas nós dois conhecemos a situação e isso não nos preocupa".

Isco não foi relacionado para o jogo deste sábado, mas, segundo Zidane, por questão física e não por causa desta situação: "Isco não viajará para o jogo porque não está 100%, assim como Sergio Ramos, mas Gareth Bale está pronto para jogar", confirmou.

No clube blanco desde 2013, Isco teve seu contrato renovado em 2017 e o vínculo vai até 2022, com cláusula rescisória de 700 milhões de euros. Nesta temporada já atuou em 38 jogos e marcou sete gols com a camisa merengue.