Deslocado para o meio-campo do PSG nos últimos jogos, Dani Alves vira nova opção tática da equipe

O lateral-direito Daniel Alves vem sendo testado no meio-campo há algumas partidas no Paris Saint-Germain. A mudança no posicionamento foi notada na eliminação para o Real Madrid pela Uefa Champions League e na vitória sobre o Nice, em partida válida pela Ligue 1.

Nas duas vezes em que teve a oportunidade de jogar com mais liberdade, o atleta se saiu muito bem na concepção do treinador, potencializando o setor ofensivo com suas chegadas ao ataque e sem tantas preocupações defensivas:"Ele tem a qualidade técnica que precisamos no meio-campo. Treinamos isso para algumas situações e gostamos do resultado", disse o técnico após o jogo contra o Nice.

Na análise de Unai Emery, a equipe melhorou bastante com a manutenção de Daniel Alves no meio-campo na derrota para o Real Madrid no torneio continental. Já diante do Nice, o brasileiro foi fundamental na vitória marcando o gol da virada já no fim da partida.

Porém, não é a primeira vez que o lateral é testado nessa nova função. Em dezembro, no duelo contra o Strasbourg, o jogador também foi colocado para atuar no meio de campo, chegando a marcar o terceiro gol do PSG, na vitória de 4 a 2.

O zagueiro Marquinhos, companheiro de time e seleção de Dani, destacou a importância do amigo no time, elogiando-o bastante as suas funcionalidades. "Ele sabe abrir o time quando precisar com o posicionamento de meio campo. A experiência no setor faz muita diferença. E sim, notamos melhorias no time quando isso acontece".

Na Seleção Brasileira, Daniel Alves atua por dentro, desta forma o meia-direita tem liberdade para dar amplitude naquele setor, o lateral movimenta o ataque participando das ações tanto por dentro quanto aproveitando espaços no lado. O mesmo acontece com Marcelo, lateral-esquerdo titular da seleção e do Real Madrid. Os testes nesta nova função abrem espaço para o belga Meunier, até então reserva na lateral do PSG, além de dar mais uma opção tática ao técnico Unai Emery.