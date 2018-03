Jogo Juventus x Milan AO VIVO online pelo Campeonato Italiano 2017/18

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30ª rodada da Serie A, a ser realizada no Allianz Stadium, em Turim, Itália.

ÁRBITRO: Paolo Mazzoleni, auxiliado por Alessandro Giallatini e Giacomo Paganessi. Todos com nacionalidade italiana.

Torcedor, voltaremos minutos antes de a bola rolar no Allianz Stadium com informações ao vivo desse grande clássico italiano. Até lá!

Provável formação da Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuaín, Douglas Costas.

Provável formação do Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva (Cutrone), Çalhanoglu.

INVENCIBILIDADE

Juventus e Milan ainda não saíram de campo derrotados em jogos da Serie A em 2018. Ambos conquistaram o mesmo número de pontos: 25. Dentre os 20 times da Serie A, os rivais têm as melhores campanhas este ano.

PAREDÃO

A Juventus não sofreu gols em jogos da Serie A este ano.

AUSÊNCIAS MILANISTAS

Os laterais-direitos Ignazio Abate e Andrea Conti seguem no departamento médico do Milan. Conti, aliás, não deverá mais atuar nesta temporada após sofrer uma lesão no joelho esquerdo.

RETORNOS IMPORTANTES

O zagueiro Alessio Romagnoli, o lateral-direito Davide Calabria e o atacante Nikola Kalinic se recuperaram de contusão e foram convocados pelo técnico Gennaro Gattuso para o embate frente à Juventus. Os dois primeiros haviam se lesionado na Seleção Italiana, mas se recuperam a tempo da viagem a Turim. Kalinic, por sua vez, desfalcou a equipe na vitória por 3 a 2 sobre o Chievo, na última rodada, no San Siro.

AUSÊNCIA IMPORTANTE

O atacante Mario Manduzkic não foi convocado para o clássico porque sofreu uma lesão na coxa nos treinos. Allegri optou por não levá-lo ao jogo, já que na terça-feira (3 de abril) a Vecchia Signora receberá o Real Madrid pela partida de ida das quartas de final da Champions League. O lateral-esquerdo Alex Sandro, que sofreu uma contusão quando estava com a Seleção Brasileira, está foi relacionado.

Cuadrado estará à disposição de Allegri contra o Milan (Foto: Daniele Badolato/Juventus FC)



RETORNO

O meia-atacante Juan Cuadrado voltou a ser relacionado pelo técnico Massimiliano Allegri. Ele perdeu os últimos jogos da Juventus devido a um problema na virilha. O colombiano ficará no banco contra o Milan.

A Juventus derrotou o Milan por 2 a 0 na partida do primeiro turno, no San Siro, em Milão. O atacante Gonzalo Higuaín marcou os dois gols do triunfo bianconero.

O Milan, que ainda sonha com vaga na Uefa Champions League, ocupa a sexta posição, com 50 pontos. A Lazio (5ª) tem 54 pontos, enquanto a Internazionale (4ª) soma 55.

A Juventus é atual líder da Serie A. Os bianconeri 75 pontos, três a mais que o Napoli, segundo colocado.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, aqui, os principais lances do clássico entre Juventus x Milan, ao vivo. Os times medem forças neste sábado (31), às 15h45, no Allianz Stadiume, Turim, pela 30ª rodada da Serie A.