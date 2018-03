Jogo Everton x Manchester City AO VIVO online pela Premier League 2017/18

Torcedor, voltaremos minutos antes de a bola rolar para Everton x Manchester City ao vivo. Até lá!

Provável escalação do City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Danilo; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Gabriel Jesus, Sané.

Provável escalação do Everton (4-3-3): Pickford; Coleman, Jagielka, Keane, Baines; Davies, Gueye, Rooney; Walcott, Tosun, Bolasie.

DESFALQUES EVERTON

Stekelenburg, Sigurdsson, Mangala, McCarthy e Holgate (os cinco lesionados). Williams (suspenso).

DESFALQUES CITY

Mendy e Stones (ambos lesionados).

CARRASCO

Wayne Rooney marcou nove gols na Premier League contra o Man City – apenas Alan Shearer (11) marcou mais contra o Citizens.

Ídolo do Manchester Unite e do Everton, Rooney é algoz do City (Foto: Matthew Lewis/Getty Images)



ADVERSÁRIO COMPLICADO

O Manchester City não vence o Everton há quatro jogos. Inclusive, a equipe de Manchester perdeu de goleada na última vez que visitou o Goodison Park: 4 a 0. A derrota acachapante aconteceu no dia 15 de janeiro do ano passado.

FATO HISTÓRICO

O City pode se tornar o terceiro time a vencer todos os outros times em uma única temporada da Premier League, depois do Chelsea em 2005/06 e do Manchester United em 2010/11.

REVANCHE?

O Everton é o único time da Premier League que o Manchester City não venceu nesta temporada. No primeiro turno, os Toffees arrancaram um empate em 1 a 1 com os Citizens no Etihad Stadium.

TÍTULO EM CIMA DO RIVAL?

O time de Pep Guardiola precisa de apenas duas vitórias para levar a taça da Premier League para Manchester City. Caso vença o Everton neste sábado, eles podem conquistar o troféu do dérbi contra o Manchester United, no próximo fim de semana, no Etihad Stadium.

Já o Manchester City está muito perto de conquistar o título. Líderes isolados, os Citizens têm 16 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e rival, Manchester United.

O Everton faz campanha irregular, ocupando a nona posição na tabela e classificação. Eles buscam a terceira vitória consecutiva, fato que não acontece desde janeiro do ano passado.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, aqui, os principais lances do jogo entre Everton x Manchester City, que se enfrentam neste sábado (31), às 15h45, no Goodison Park, em Liverpool, pela 32ª rodada da Premier League. Fique conosco!