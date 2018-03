Resultado Crystal Palace x Liverpool hoje pela Premier League 2017-18 (1-2)

+ Salah volta a brilhar, e Liverpool vira para cima do Crystal Palace fora de casa

Com o resultado, o Liverpool assume, provisoriamente, a vice-liderança da Premier League, com 66 pontos. Os Reds possuem dois jogos a mais que o Manchester United, terceiro. Já o Palace estaciona na 16ª colocação, com 30 pontos, a dois da zona de rebaixamento.

94' ACABA A PARTIDA EM LONDRES! Vitória suada do Liverpool diante do Palace, no centésimo jogo de Jürgen Klopp pelos Reds na Premier League.

90' Teremos quatro minutos de acréscimos.

87' Troca no Crystal Palace: Sai Wan-Bissacka, entra Fosu-Mensah.

83' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO LIVERPOOL! É DE SALAH! Chamberlain cruzou na área, pela direita, Robertson escorou para o meio e Salah completou para as redes! É o gol de número 29 do egípcio na Premier League.

82' Alexander-Arnold tentou finalização de fora da área, mas isolou.

81' Escanteio para o Liverpool. Robertson cruzou para a área e Bissacka cortou para a linha de fundo.

78' Liverpool pressiona o Palace neste momento. Duas chances com bolas trabalhadas pelo lado direito de ataque em direção à grande área perdidas sem chance de finalização pro gol.

76' Escanteio para o Crystal Palace.

72' Troca no Crystal Palace: Sai Cabaye e entra Loftus-Cheek.

72' QUE PERIGO! Arnold tenta cruzamento para a área, mas a bola passa raspando o gol de Hennessey e sai em tiro de meta.

70' Troca no Liverpool: Lallana, com lesão muscular, dá lugar a Dejan Lovren.

63' Duas substituições no Liverpool: Mané sai e entra Oxlade-Chamberlain. E entra Lallana no lugar de Wijnaldum.

61' SALVA KARIUS! Em cobrança de falta de Van Aanholt, o goleiro alemão deu uma ponte sensacional e tirou a bola para escanteio!

60' Falta perigosa para o Palace.

58' PERDEU DE NOVO BENTEKE! Desta vez a bola veio de frente para o gol e Benteke mandou para cima!

57' INCRÍVEL O GOL PERDIDO POR BENTEKE! Após saída de bola confusa do Liverpool, a bola espirrou e sobrou para o belga, que tentou um toque de cobertura em Karius, mas a bola foi torta.

53' Liverpool chega com perigo após jogada de Robertson pela esquerda. O escocês cruzou rasteiro para a grande área, ninguém chegou na bola, Arnold tentou chutar no lado direito e Salah tentou completar, mas Sakho salvou o Palace.

51' Escanteio para o Liverpool. Árbitro viu toque de McArthur após caneta de Arnold no meio-campista do Palace.

50' Salah tenta finalização e a bola vai por cima do gol de Hennessey. Tiro de meta.

48' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO LIVERPOOL! Sadio Mané põe números iguais no jogo após cruzamento rasteiro de James Milner para a pequena área!

45' Tanto Crystal Palace quanto Liverpool não fizeram alterações no intervalo.

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes já retornaram ao campo. Segundo tempo deve recomeçar logo.

47' ACABA O PRIMEIRO TEMPO! Vitória parcial do Crystal Palace, 1 a 0. O gol foi de Milivojevic, de pênalti.

43' SALVA HENNESSEY! Salah cobrou escanteio pelo lado direito de ataque do Liverpool e Mané cabeceou para grande defesa do goleiro do Palace.

42' Escanteio para o Liverpool em tentativa de Firmino após bate-rebate na área.

40' Salah finaliza de fora da área e Hennessey defende em dois tempos.

38' Van Dijk fica caído no chão. No lance, Benteke acertou o tornozelo do holandês ao tentar chutar a bola.

37' Benteke leva cartão amarelo por cometer falta em Van Dijk no meio-campo.

34' Escanteio para o Liverpool!

29' GOL ANULADO DO LIVERPOOL! Escanteio cobrado para a área do Palace, a bola é cabeceada para o gol e Mané, em posição irregular, empurrou para as redes. Assistente marcou impedimento do senegalês.

27' Salah gira em cima de Van Aanholt na grande área e finaliza para defesa de Hennessey.

26' Falta em Benteke na linha intermediária de ataque do Palace.

23' Sadio Mané leva cartão amarelo por simulação.

21' Liverpool tem muitas dificuldades para atacar. Equipe erra muitos passes e lançamentos ao tentar chegar na meta do Palace.

14' Kelly sai errado, perde bola para Firmino e o brasileiro finaliza rasteiro, sem problemas para a defesa de Hennessey.

12' GOOOOOOOLLLLLLL DO CRYSTAL PALACE! Milivojevic marca de pênalti! Tirou Karius da foto, bola para um lado, goleiro para o outro.

11' PÊNALTI PARA O CRYSTAL PALACE! Em lançamento para Zaha, o atacante tentou tocar por cima de Karius, mas o alemão atropela o atacante inglês.

10' QUASE! Na cobrança de escanteio do Liverpool, Van Dijk cabeceia, Mané resvala e a bola passa perto do gol!

10' Escanteio para o Liverpool. Mané tentou jogada individual pela ponta esquerda de ataque, mas seu cruzamento bateu no zagueiro adversário.

7' QUASE! Zaha recebe lançamento na meia-lua da grande área, domina e finaliza no peito de Karius! É escanteio para o Palace.

6' Liverpool detém a posse de bola, troca passes no campo de ataque, mas o Crystal Palace posta sua equipe na defesa para tirar espaços dos Reds.

2' Impedimento de Benteke. Bola do Liverpool.

0' COMEÇA O JOGO!

As duas equipes já estão em campo! Logo a bola rola em Londres!

Liverpool definido: Karius; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Crystal Palace definido: Hennessey; Wan-Bissaka, Kelly, Sakho, Van Aanholt; McArthur, Milivojevic, Cabaye; Townsend, Benteke, Zaha.

As duas equipes já estão escaladas!

Mesmo com as quartas de final da UEFA Champions League à porta, Jürgen Klopp optou por não apressar nada e manter o foco no Crystal Palace. Quando perguntado sobre a partida contra o Manchester City pela competição continental, o treinador do Liverpool disse que busca "um passo de cada vez".



"O Man City será muito importante, mas não neste momento. Estaremos jogando contra o Crystal Palace onde está toda a nossa concentração", disse o alemão. (...) Ficou claro desde o primeiro momento (como é difícil ganhar a PL). Nos últimos 3 anos tivemos três campeões diferentes. A qualidade de todas as outras equipes é realmente grande também. É um lugar difícil, mas é assim que o futebol deve ser."

Depois de vencer o Huddersfield fora de casa por 2 a 0 na última rodada, o belga Benteké, em coletiva de imprensa, falou sobre os efeitos dessa vitória no elenco comandado por Roy Hodgson.



“A sensação foi muito boa. Depois de nossa grande vitória contra o Huddersfield, os rapazes estão mais motivados e tem mais esperança em manter nossa maneira de jogo, que cada vez mais encaixando. (...) Com o elenco completo e com a qualidade que temos, esperamos terminar o campeonato bem e é isso que vamos fazer."

Último encontro: em agosto do ano passado, pelo primeiro turno da Premier League, os Reds venceram por 1 a 0 em Anfield Road com gol de Sadio Mané. Se vencer a partida, o Liverpool conseguirá vencer o Crystal Palace duas vezes na mesma edição da Premier League, o que não acontece desde a temporada 1997/98.

A equipe de Londres, o Crystal Palace, tem muitos desfalques e dúvidas para partida A principal dúvida é sobre a provável volta do marfinense Wilfried Zaha. Mas é certeza que estarão de fora pelo Palace o atacante Connor Wickham, o ala Schlupp, o zagueiro Tomkins e o atacante Sorloth.

Já no lado vermelho, Emre Can e Joe Gomez não vão para o jogo. Apesar de perder dois importantes jogadores para a partida, Klopp vai contar com a volta de Andrew Robertson, Alexander-Arnold, Solanke e com a volta provável de Nathaniel Clyne, que pode fazer sua primeira partida na temporada.

A partida contra o Liverpool é fundamental para a equipe do treinador inglês Roy Hodgson se distanciar da zona de rebaixamento. Os donos da casa tem 30 pontos no campeonato, e estão há apenas dois pontos de distância do primeiro da zona de rebaixamento Southamptom.

Terceiro colocado na tabela de classificação e com 63 pontos, o Liverpool joga e busca a vitória para encostar no Manchester United e abrir distância para o quinto colocado Chelsea.

O confronto entre as equipes, no Selhurst Park, em Londres, terá seu início às 8h30 (horário de Brasília).

Foto: Christopher Lee/Getty Images

