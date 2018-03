Resultado Sevilla x Barcelona pelo Campeonato Espanhol 2017/18 (2-2)

Google Plus

INCIDENCIAS: 30ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, partida realizada no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Obrigado a todos que acompanharam este grande jogo conosco! O final de semana ainda reserva grandes jogos aqui na VAVEL Brasil! Um abraço

O foco de ambos os times, agora, é as quartas de finais Uefa Champions League. Na terça-feira (3), às 15h45, o Sevilla recebe o poderoso Bayern de Munique pelo jogo de ida. Na quarta-feira (4), no mesmo horário, o Barcelona recebe a Roma.

90+2' Fim de jogo em Sevilha! Em uma partida espetacular, Sevilla e Barcelona empatam em 2 a 2!

89' Vázquez invade a área, cai, pede pênalti, mas o juiz não marca!

88' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BARCELONA!!! LIONEL MESSI!!! INACREDITÁVEL!!! INCRÍVEL O QUE ACONTECE NO SANCHEZ PIZJUAN! No seu chute característico, na entrada da área, Messi deixa tudo igual em Sevilha! Sensacional! 2-2

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO BARCELONA!!!! LUIS SUÁREZ! Temos um jogo em Sevilha! Após cobrança de escanteio, Paco Alcácer desvia na primeira trave e Suárez se joga na segunda para diminuir!

86' Na trave de novo! Após cruzamento, Rakitic desviou e a bola pegou no pé da trave de Rico! Barcelona ainda tenta

86' Para fora! Messi recebe na área, prende, busca espaço, chuta, mas a bola vai na rede pelo lado de fora

83' Muriel recebe na esquerda, corta, finaliza, a bola bate na defesa e vai para fora

82' Alba tenta cruzamento pela esquerda, mas a zaga sevillista corta mais uma

81' Substituição no Sevilla

Sai: Navas

Entra: Nolito

80' Substituição no Barcelona

Sai: Iniesta

Entra: Paco Alcácer

80' Iniesta recebe de Messi, tenta passe para Alba, mas Navas corta, a bola pega no lateral-esquerdo do Barça e vai para fora. Dá tudo certo para os donos da casa!

78' Ter Stegen! Após cruzamento, Navas finaliza cruzado e o goleiro alemão faz excelente intervenção

77' Layun cruza, Piqué afasta parcialmente e Navas arrisca de primeira na sobra, mas manda por cima do gol

76' Substituição no Barcelona

Sai: Paulinho

Entra: Denis Suárez

76' Messi recebe na entrada da área, arrisca, mas manda para fora

74' Muriel recebe de Vázquez na área, tenta arremate, mas é travado

73' Mais uma chance perdida! Layun é muito bem acionado pela direita, invade a área, bate cruzado e a bola vai para fora. Sevilla vai acumulando chances perdidas

72' Messi busca lançamento para Sergi Roberto, mas a zaga afasta. Sevilla se fecha como pode

71' Substituição no Sevilla

Sai: Correa

Entra: Pizarro

69' Layun arrisca de fora da área, mas pega muito mal

68' Mais um contra-ataque! Após mais uma chegada, Muriel recebe na direita, chuta, mas manda na rede pelo lado de fora

67' O que houve, Rico?! Após cruzamento de Iniesta, Rico segura, solta e quase se complica, mas a zaga afasta

64' Após bate-rebate no meio, a bola sobra para Muriel, que avança, passa para Banega, que corta, tenta o chute, mas a bola é cortada

61' É LÁ E CÁ! Em mais um contra-ataque, Muriel avança como quer pelo meio, busca o cantinho, mas a bola vai para fora. Que jogo!

60' Na trave! Alba faz boa jogada pela esquerda, cruza rasteiro, a bola passa por toda a área e Suárez completa na segunda trave, sem ângulo, mas manda na trave!

59' QUASE! Messi dá bom passe para Coutinho, que cruza rasteiro e Kjaer salva o Sevilla!

57' Lá vem Messi!

Substituição no Barcelona

Sai: Dembélé

Entra: Messi

56' Vázquez tenta Muriel na área, mas a bola sai forte demais

54' INACREDITÁVEL!!! Navas recebe completamente livre, sai cara a cara com Ter Stegen, se atrapalha um pouco, chuta e Piqué salva em cima da linha. Na sobra, Vázquez fica com ela e manda pelo lado de fora do gol! Incrível!

53' Suárez cobra mal a falta e a bola fica com Rico

52' Iniesta gira na entrada da área, mas é parado com falta. Boa chance para o Barça

49' GOOOOOOOOOOOOLLLL DO SEVILLA!!! LUIS MURIEL! Olha o Sevilla! Após bate-rebate, a bola sobra para Escudero, que solta uma bomba, mas Ter Stegen defende. Na sobra, Muriel fica com ela, finaliza, conta com um leve desvio, a bola bate na trave e entra! Sevilla 2 a 0!

46' Olha o perigo! Layun cruza para Muriel, que quase consegue o desvio, mas não alcança

45' Começa o segundo tempo!

Substituição no Sevilla

Sai: Mercado

Entra: Layun

Foto: Momento do gol de Vázquez, que vai dando a vitória aos donos da casa!

Foto: Divulgação/La Liga

45' Fim do primeiro tempo! Sevilla vai vencendo por 1 a 0, gol de Mudo Vázquez

43' Cartão amarelo para Sergio Rico por reclamação

43' Incrível! Umtiti é lançado na área, cruza, a bola desvia, Piqué desvia na segunda trave, mas mal e a bola vai para fora. Quase o empate!

40' Navas passa na entrada da área para Correa, que domina, tenta finalização, mas pega mal e manda para longe

39' Sergi Roberto recebe mais uma na direita, cruza, mas Escudero trava. No escanteio, Umtiti desvia de leve e a bola fica com Rico

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SEVILLA!!! FRANCO VÁZQUEZ!! Em jogada pela esquerda, Correa recebe de Escudero, cruza e Vázquez, completamente livre na área, apenas mandou de primeira para o gol! Sevilla 1 a 0

34' Iniesta cobra falta, Umtiti tenta, mas não alcança na segunda trave

33' Cartão amarelo para Mercado por falta em Coutinho

33' Dembélé faz boa jogada individual, finaliza, mas Rico defende

32' Dembélé não entende jogada com Sergi Roberto e passa errado

30' Jogo ficou um pouco morno agora

26' Iniesta aparece bem pela esquerda, cruza, mas a zaga afasta. Jogo bem aberto em Sevilha

24' Lá vem o Sevilla! Em contra-ataque, Muriel recebe na esquerda, avança, cruza, mas a bola passa por toda a área sem ninguém para desviar

23' Sergi Roberto recebe na direita após boa troca de passes, mas cruza em cima de Escudero

21' QUASE O PRIMEIRO! Após chute cruzado de Muriel, a bola chega na direita para Navas, que cruza e Correa aparece para cabecear, mas a bola sai ao lado da trave de Ter Stegen

19' Dembélé faz boa jogada pela direita, cruza para Coutinho, mas Mercado corta bem

17' Coutinho arrisca de fora da área, mas Rico, bem posicionado, faz defesa segura

16' UUUUHH! Banega cobra escanteio, a bola é desviada para trás, Muriel cabeceia na pequena área, mas para fora

14' Sergi Roberto de novo! Correa recebe na ponta, puxa para o meio, toca para Vázquez, que tenta o arremate, mas o lateral do Barça trava mais uma vez

12' N'Zonzi recebe de Navas na direita, cruza, a bola chega em Correa na área, que demora, tenta o chute, mas é travado por Sergi Roberto. Grande chance perdida pelos donos da casa

9' Só dá Barcelona! Dembélé abre na esquerda com Alba, que recebe na área, toca rasteiro para Suárez, que finaliza de primeira e a bola passa muito perto do gol de Rico

7' UUUUUHHH!!! Sergio Rico sai jogando errado, Iniesta aproveita, tenta de cobertura, mas a bola vai para fora. Que chance!

5' Escudero tenta cruzamento rasteiro pela esquerda, mas a bola chega limpa para Ter Stegen

2' Primeira defesa! Suárez recebe de Coutinho na esquerda, chuta cruzado, mas Sergio Rico defende

1' Muriel recebe bom passe nas costas da defesa, mas o bandeira marca impedimento

0' Rola a bola!

Torcida do Sevilla canta bem alto. Em instantes a bola rola no Ramon Sanchez Pizjuan!

Barcelona escalado sem Messi! Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti e Alba; Rakitic, Paulinho e Iniesta; Coutinho, Suárez e Dembélé

Sevilla escalado! Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet e Escudero; N'Zonzi; Navas, Banega, Vázquez e Correa; Muriel

José Luis González González será o árbitro principal da partida, sendo auxiliado por Rubén Becerril Gómez e Ignacio Rubio Palomino.

Foram 179 confrontos entre os dois times contando todas as competições. O Sevilla venceu 42, o Barcelona ganhou 102, tendo ainda 35 empates.

Os próximos 22 dias serão de extrema importância para o Sevilla, já que terá uma série de partidas decisivas, entre elas as quartas de final da UCL e a final da Copa do Rei.

Ainda invicto e com o título já quase nas mãos, o foco do Barça pode estar no jogo da Champions League contra Roma, na próxima quarta-feira (4). Mas mesmo um time alternativo seria bastante competitivo pelo elenco bastante qualificado à disposição de Ernesto Valverde.

O time comandado por Vincenzo Montella perdeu suas últimas duas partidas pela La Liga e agora precisa tentar a recuperação diante de um difícil adversário, mas que tem menos interesse no jogo.

Líder isolado com 75 pontos, 11 a mais que o vice Atletico de Madrid, o Barcelona já se encaminha para o título. A equipe, inclusive, alcançou pontuação suficiente para se classificar antecipadamente para a próxima Champions.

A partida vale muito mais para o time andaluz que para o catalão. Na sexta posição com 45 pontos, o Sevilla está apenas 2 pontos à frente de Girona e Bétis e, caso não vença, pode ser ultrapassado e deixar a zona de classificação para a Uefa Europa League.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Sevilla x Barcelona, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!