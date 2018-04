Schalke 04 vence Freiburg, se consolida na vice-liderança e adia hexa do Bayern

O Schalke 04 garantiu seus três pontos neste sábado (31) contra o Freiburg jogando em casa, na Veltins Arena, com o placar final de 2 a 0. Com esse resultado, além de se manter na segunda posição da tabela, o time também adiou o título do Bayern de Munique.

Com a casa cheia, os azuis fizeram um ótimo jogo contra os visitantes. Um primeiro tempo com grandes chances para gol, o time da casa partiu para cima da defesa adversária. Caligiuri, Burgstaller e Oczipka tiveram grandes oportunidades de abrir o placar. Já na segunda etapa, a situação mudou.

Aos 17, pênalti marcado para o Schalke. Caligiuri bate e acerta as redes. Em seguida, Petersen leva seu segundo amarelo e é expulso de campo, deixando os azuis reais com um a mais e na vantagem. Não demorou para que ampliassem o placar.

Pressionando e criando grandes chances, aos 28 Bentaleb encontrou Burgstaller na área, que enfiou para as redes do goleiro Schwolow. No final, se não fosse o impedimento de Embolo, o placar poderia ter sido 3 a 0.

O resultado mantém o time dos mineradores no segundo lugar, com 52 pontos, logo atrás do Bayern de Munique. Já e a sexta partida seguida sem perder do Schalke.

Na próxima rodada, o adversário dos azuis será o Hamburgo, fora de casa, no dia 7 de abril, ás 13h30. Já o Freiburg enfrentará o Wolfsburg em casa, ás 10h30, no mesmo dia.

O sábado também teve outros resultados, confira:

Hoffenheim 6 x 0 Colônia

Stuttgart 1 x 1 Hamburgo

Hannover 2 x 3 RB Leipzig

Bayer Leverkusen 0 x 0 Augsburg