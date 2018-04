Com triplete de Lewandowski, Bayern trucida Borussia Dortmund e encaminha hexacampeonato

Já sem chances de ser campeão na 28ª rodada por conta do triunfo do Schalke 04, o Bayern de Munique recebeu o Borussia Dortmund na Allianz Arena pelo DerKlassiker, e não mediu esforços para humilhar o rival, vencendo por 6 a 0, com gols de Müller, James Rodríguez, Ribery e hat-trick de Lewandowski.

O resultado manteve a enorme vantagem do Bayern de Munique na liderança da Bundesliga, agora com 69 pontos, podendo ser campeão na próxima rodada, quando visita o Augsburg no sábado (7). Já o Borussia Dortmund, em 3º lugar com 48 pontos, visa a recuperação diante do Stuttgart, no domingo (8), no Signal Iduna Park. Os Aurinegros ainda vivem disputa acirrada por vaga na próxima Champions League.

Bayern humilha Dortmund e define partida na etapa inicial

Mesmo sabendo que não conseguiria sacramentar o hexacampeonato da Bundesliga na atual rodada, o Bayern de Munique iniciou a partida diante do Dortmund de forma avassaladora, abrindo o placar logo aos 5’ de partida, através do artilheiro Robert Lewandowski – claramente impedido -, sem intervenção do VAR. Minutos depois, os donos da casa ampliariam a vantagem, no entanto o tento foi anulado nessa ocasião.

Isso, todavia, não atrapalharia de forma alguma o que estaria por vir para o Borussia Dortmund: um atropelamento do Bayern de Munique, que logo dobrou sua vantagem através do colombiano James Rodríguez, assistido por David Alaba. Os bávaros, aproveitando desperdício de posse por parte de Gonzalo Castro, chegaram ao terceiro tento com Thomas Müller. Logo em seguida, o técnico Peter Stöger sacou Castro e promoveu a entrada de Julian Weigl.

Próximo do término da etapa inicial, o Bayern voltou a não demonstrar qualquer misericórdia com a equipe aurinegra, anotando mais dois gols em um curtíssimo período de tempo – menos de dois minutos. Primeiramente, o francês Ribery realizou grande jogada individual e após bate rebate na área, Lewandowski completou para as redes. No minuto seguinte, James e Ribery trabalharam de forma brilhante até que o francês aparecesse livre, dentro da área, para encobrir o arqueiro Bürki e anotar o quinto gol dos bávaros, ainda na etapa inicial.

Bávaros administravam larga vantagem e encaminham hexacampeonato

Com o triunfo totalmente encaminhado, o Bayern retornou para a etapa complementar cadenciando a partida e até permitindo ao Dortmund o controle da posse de bola em alguns períodos, mas sem sofrer qualquer tipo de ameaça significativa. A diferença no placar também proporcionou momentos mais tensos na partida, como o desentendimento entre Weigl e Ribery em disputa no meio-campo. Depois de receber o cartão amarelo pelas desavenças em campo, o francês foi sacado pelo técnico Jupp Heynckes, devido à iminência de ser expulso em um jogo já resolvido.

O jogo já estava resolvido desde a etapa inicial, mas nunca para Robert Lewandowski, que sempre está em busca de mais gols e teve seu hat-trick impedido pelo arqueiro suíço Roman Bürki – realizando boa defesa em finalização de fora da área. Goleador nato, o polonês conseguiu alcançar seu hat-trick no fim da partida, após assistência precisa de Kimmich em cruzamento na medida vindo da direita.