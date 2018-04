Jupp Heynckes volta a exaltar elenco do Bayern em goleada: "Atuação de gala"

Uma noite mágica. Essa frase define a noite do Bayern de Munique após golear o seu maior rival Borussia Dortmund, por um placar de 6 a 0, pela 28° rodada da Bundesliga. Lewandowski foi a estrela da partida, marcando três gols. James Rodriguez, Thomas Muller e Ribery completaram a goleada.

Se não fosse a vitória do vice-líder Schalke 04 sobre o Freiburg, o clube da baviera estaria comemorando o seu 28° título da Bundesliga - o 6° consecutivo. Porém, segue líder e isolado e despreocupado com os outros resultados. O hexacampeonato está muito perto e pode vir já na próxima rodada, mesmo com uma possível derrota.

Em entrevista coletiva, o treinador Jupp Heynckes alegou a dificuldade para encontrar o ritmo de jogo após a data Fifa, mas demonstrou sua alegria após um belo resultado como esse, que o aproxima ainda mais do título. "Depois da parada para os amistosos, é sempre difícil encontrar o ritmo. Porém, nós fizemos isso muito bem. A equipe jogou bem os mais de 90 minutos, nos primeiros 45 minutos, fizemos um atuação de gala. Fomos melhores tanto na parte psicológica, como na parte técnica".

Mats Hummels também demonstrou sua felicidade com o placar, mas diz estar longe da perfeição. O zagueiro alemão também destacou a partida contra o Sevilla que acontece na próxima terça-feira, pela Uefa Champions League. "A segunda etapa focamos em não perder a bola, então não precisamos correr tanto. Temos apenas três dias para a partida em Sevila. possuímos um bom time, um bom espírito de equipe e uma boa mentalidade. Mas estamos longe de ser perfeitos e sabemos o que ainda precisamos trabalhar. "

Com 69 pontos, 17 a mais que o Schalke 04, no próximo sábado (7), o Bayern de Munique enfrenta o Augsburg, fora de casa, às 10h30. Enquanto o vice-líder visita o Hamburgo, no mesmo dia, às 13h30. Com seis rodadas faltando para o término do campeonato, os bávaros podem ser campeões mesmo com uma derrota, para isso, só precisam torcer para o time do Vale do Ruhr não vencer. Mas vale lembrar que na terça-feira (3), o Bayern tem um confronto decisivo contra o Sevilla, fora de casa, às 15h45, pelas quarta de final da Uefa Champions League.