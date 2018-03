La Liga: tudo que você precisa saber sobre Las Palmas x Real Madrid, pela 30ª rodada

No último duelo antes da primeira partida das quartas da Uefa Champions League contra a Juventus, o Real Madrid encara o desesperado Las Palmas, em Gran Canaria, às 13h30 neste sábado (31). Uma vitória será importantíssima para os dois lados. Enquanto o Las Palmas ainda tenta sair do Z-3, os blancos querem seguir com a boa sequência na temporada em um momento tão crucial.

|| Las Palmas

- Técnico: Paco Jémez

- Fique de olho: Jonathan Calleri

Calleri é a referência do Las Palmas para partida | Foto: Gabriel Bouys/Getty Images

Mesmo com todas as dificuldades e a briga do Las Palmas para não cair, Jonathan Calleri vem passando por um bom momento, ajudando com algumas atuações sólidas, mesmo sem estar marcando muitos gols. Ele é a principal referência para o jogo e será importante.

- Desfalques: Tana (decisão técnica), Toledo (decisão técnica), Nacho Gil (decisão técnica), Etebo (contundido), Dani Castellano (contundido), Bigas (contundido), Emenike (contundido) e Peñalba (contundido)

- Provável escalação: Chichizola; Michel Macedo, Gálvez, Navarro e Aguirregaray; Gómez e Javi Castellano; Jairo, Vicente Gómez e Halilovic; Calleri

II Real Madrid

- Técnico: Zinédine Zidane

- Fique de olho: Marco Asensio

Asensio chega muito bem para a partida | Foto: Quality Sports Images/Getty Images

O momento de Marco Asensio na temporada segue incrível. A pausa para a Data Fifa fez bem ao meia merengue, que foi titular e um dos destaques da Espanha na goleada contra a Argentina por 6 a 1. Além disso, ele vem sendo peça fundamental no grande segundo semestre dos comandados de Zinédine Zidane e é o grande destaque para a partida.

- Desfalques: Sergio Ramos (poupado), Dani Carvajal (suspenso), Marcelo (poupado), Toni Kroos (poupado), Isco (poupado) e Cristiano Ronaldo (poupado)

- Provável escalação: Navas; Achraf (Vallejo), Varane, Nacho e Theo; Lucas Vázquez, Kovacic, Llorente e Asensio; Benzema e Bale

Números dos confrontos

Las Palmas e Real Madrid já se enfrentaram um total de 77 jogos na história, com 52 vitórias merengues, nove dos amarillos e 16 empates. O último confronto entre as equipes aconteceu no dia 5 de novembro do ano passado, quando o Real Madrid saiu vencedor por 3 a 0, com gols de Casemiro, Asensio e Isco. Além disso, a última vitória do Las Palmas sobre o adversário deste sábado foi em 2001, por 4 a 2, em Gran Canaria. Será que a seca de 17 anos vai acabar?