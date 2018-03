Las Palmas x Real Madrid AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017/18

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Las Palmas e Real Madrid no estádio Gran Canária

Quem também não tem um retrospecto muito bom diante dos merengues é Paco Jémez. O treinador perdeu as oito partidas contra o Madrid, todas comandando o Rayo Vallecano, com um saldo de gols de sete a favor e 32 contra

As equipes já se enfrentaram em 77 oportunidades; o Real Madrid venceu 52 vezes e o Las Palmas apenas 9, tendo ainda 16 empates

Cristiano não joga pelo Real, mas o Las Palmas contará com seu artilheiro na competição, o argentino Calleri, que já balançou as redes sete vezes e é a esperança de gols do time canário

Assim como Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo, Isco e Kroos também estão fora por questão física, já que disputaram os amistosos com suas seleções e serão poupados para o jogo contra a Juventus, na próxima terça-feira (3)

O português, inclusive, tem três gols marcados em cinco confrontos contra o adversário deste sábado, mas não foi relacionado para a partida

Por outro lado o Real conquistou sua quarta vitória seguida ao bater o Girona por 6 a 3, em grande atuação de Cristiano Ronaldo

Na última rodada o Las Palmas empatou com o La Coruña fora de casa, chegando a sete jogos sem vitória

Das cinco vitórias conquistadas até aqui na competição, quatro foram diante de sua torcida, retrospecto que serve de motivação para os mandantes

Los Blancos têm 60 pontos e neste momento estão em terceiro lugar, um ponto a frente do Valencia e quatro atrás do Atleti

Já do lado merengue a briga é na parte de cima da tabela, buscando se manter na zona de classificação para a Champions e ainda tomar a vice-liderança do rival Atletico de Madrid

Com apenas 21 pontos depois de 29 rodadas disputadas, o Las Palmas ocupa a 18ª colocação e segue tentando sair da zona de rebaixamento

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! O Campeonato Espanhol está de volta após a Data Fifa e você acompanha o duelo de lados opostos na tabela entre Las Palmas e Real Madrid