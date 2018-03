La Liga: tudo que você precisa saber sobre Sevilla x Barcelona, pela 30ª rodada

Google Plus

Neste sábado (31), o Sevilla recebe o Barcelona no estádio Ramón Sánchez Pizjuán às 15h45, pelas 30ª rodada do Campeonato Espanhol, precisando da vitória para não sair da zona de classificação para as competições europeias.

O que vale?

Sem dúvida alguma a partida vale muito mais para o time andaluz que para o catalão. Na sexta posição com 45 pontos, o Sevilla está apenas 2 pontos à frente de Girona e Bétis e, caso não vença, pode ser ultrapassado e deixar a zona de classificação para a Uefa Europa League.

Muito menos pressão do lado catalão, que é líder isolado com 75 pontos, 11 a mais que o vice Atletico de Madrid, e já se encaminha para o título. A equipe, inclusive, alcançou pontuação suficiente para se classificar antecipadamente para a próxima Champions.

Como chegam?

O time comandado por Vincenzo Montella perdeu suas últimas duas partidas pela La Liga e agora precisa tentar a recuperação diante de um difícil adversário, mas que tem menos interesse no jogo.

Ainda invicto e com o título já quase nas mãos, o foco do Barça pode estar no jogo da UCL contra Roma, na próxima quarta-feira (4). Mas mesmo um time alternativo seria bastante competitivo pelo elenco bastante qualificado à disposição de Ernesto Valverde.

Semanas decisivas para a temporada

Os próximos 22 dias serão de extrema importância para o Sevilla, já que terá uma série de partidas decisivas, entre elas as quartas de final da UCL e a final da Copa do Rei. Mas o técnico Montella, que falou à imprensa em entrevista coletiva, quer pensar jogo a jogo.

O italiano disse que "não pensa na classificação, o importante é somar pontos". E também revelou que Layún, Navas e Corchia, que estavam com suas seleções, voltaram bem e estão apenas cansados.

Sobre a possibilidade de Messi não ser poupado e atuar como titular, Montella foi sincero: "Não gostaria que ele jogasse", mas também mostrou confiança: "Devemos jogar do nosso jeito, com nossas características, se mudarmos ficaremos loucos".

- Provável escalação: Sergio Rico; Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Nolito, Correa, Vázquez; Muriel

Sarabia, suspenso, é o único desfalque confirmado

"Jogo chave", diz Valverde

A competição pode estar praticamente definida, mas Ernesto Valverde não quer dar brecha para o azar e reconhece a importância de vencer o Sevilla fora de casa. Mesmo tendo as quartas de final da Champions pela frente, o treinador pensa primeiro no adversário andaluz.

"Para nós é um jogo chave. É um estádio difícil e um jogo muito atrativo. Vamos buscar a vitória, competindo forte, como fizemos durante toda a temporada", declarou.

Lionel Messi continua com uma lesão na virilha e é bem provável que não jogue. Valverde disse que "estão cuidando dele (Messi) como a Argentina fez, o poupando dos amistosos. Semedo, Digne e Busquets completam a lista de lesionados que serão baixas para o jogo.

- Provável escalação: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Iniesta, André Gomes; Coutinho, Dembélé, Suárez

Histórico

Foram 179 confrontos entre os dois times contando todas as competições. O Sevilla venceu 42, o Barcelona ganhou 102, tendo ainda 35 empates.

Arbitragem

José Luis González González será o árbitro principal da partida, sendo auxiliado por Rubén Becerril Gómez e Ignacio Rubio Palomino.