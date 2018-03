Sevilla x Barcelona AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017/18

Google Plus

José Luis González González será o árbitro principal da partida, sendo auxiliado por Rubén Becerril Gómez e Ignacio Rubio Palomino.

Foram 179 confrontos entre os dois times contando todas as competições. O Sevilla venceu 42, o Barcelona ganhou 102, tendo ainda 35 empates.

Os próximos 22 dias serão de extrema importância para o Sevilla, já que terá uma série de partidas decisivas, entre elas as quartas de final da UCL e a final da Copa do Rei.

Ainda invicto e com o título já quase nas mãos, o foco do Barça pode estar no jogo da Champions League contra Roma, na próxima quarta-feira (4). Mas mesmo um time alternativo seria bastante competitivo pelo elenco bastante qualificado à disposição de Ernesto Valverde.

O time comandado por Vincenzo Montella perdeu suas últimas duas partidas pela La Liga e agora precisa tentar a recuperação diante de um difícil adversário, mas que tem menos interesse no jogo.

Líder isolado com 75 pontos, 11 a mais que o vice Atletico de Madrid, o Barcelona já se encaminha para o título. A equipe, inclusive, alcançou pontuação suficiente para se classificar antecipadamente para a próxima Champions.

A partida vale muito mais para o time andaluz que para o catalão. Na sexta posição com 45 pontos, o Sevilla está apenas 2 pontos à frente de Girona e Bétis e, caso não vença, pode ser ultrapassado e deixar a zona de classificação para a Uefa Europa League.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Sevilla x Barcelona, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!