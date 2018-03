Bale brilha e mistão do Real Madrid vence desesperado Las Palmas

INCIDENCIAS: partida válida pela 30ª rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio de gran canaria, em las palmas

Mesmo sem vários titulares, o Real Madrid foi até o estádio de Gran Canaria neste sábado (31) e derrotou com tranquilidade o Las Palmas pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A grande estrela do confronto foi Gareth Bale, que marcou duas vezes no 3 a 0 merengue. Benzema, que foi capitão na partida, fez o outro.

O Real Madrid conseguiu propor o jogo desde o primeiro minuto, ficando bem mais tempo com a bola, mas com dificuldade de atuar no último terço do campo. Os donos da casa, mesmo sendo, de certa forma, sufocados, até arriscavam, sempre de fora da área, mas viram Navas bem ligado na partida.

E depois de tanto tentar e pressionar, os merengues começaram a criar um placar confortável em Gran Canaria. Após saída de bola de Navas com Asensio, o camisa 20 passou para Modric, que deu um lançamento perfeito para Bale na esquerda, o galês saiu cara a cara com Chichizola e finalizou cruzado, no alto, abrindo o placar: 1 a 0 Real Madrid.

Os visitantes se viram numa posição boa na partida e trabalharam em ampliar a vantagem, o que conseguiram, com até uma certa ajuda dos donos da casa, quando Calleri fez pênalti claro em Lucas Vázquez na área. Benzema, que estava de capitão, cobrou com perfeição e garantiu um excelente resultado para o Real no intervalo: 2 a 0.

Casemiro e Benzema comemoram gol do francês | Foto: Divulgação/La Liga

Paco Jémez fez mudanças no intervalo tentando colocar seu time para frente, algo mais agressivo, já que não tinha o que perder. Porém, tudo isso foi por água abaixo logo cedo, quando Ximo Navarro cometeu pênalti em Bale. O próprio galês cobrou a penalidade e fez seu segundo no jogo: 3 a 0 Real Madrid.

Depois disso a partida ficou muito aberta em Gran Canaria, com os dois times criando boas chances de gol, só que a mira e até falta de sorte não deixaram que a rede balançasse mais uma vez e os merengues confirmaram uma tranquila vitória.

Com este resultado, o Real Madrid permanece na terceira colocação, agora com 63 pontos, um a menos que o vice-líder Atlético de Madrid, que ainda joga na rodada. O Las Palmas, por outro lado, segue na 18ª colocação com 21 pontos e vê a segunda divisão de mais perto.

O foco agora é a Uefa Champions League. Os merengues visitam na terça-feira (3), às 15h45, a Juventus, pelo jogo de ida das quartas de final. Pela Liga, os comandados de Zinédine Zidane têm um dérbi pela frente no domingo (8), às 11h15, quando recebe o Atlético de Madrid. O Las Palmas também joga no domingo, só que às 7h, quando visita o Levante em um jogo importantíssimo na briga contra o rebaixamento.