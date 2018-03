Sevilla sofre apagão no fim, vê Barcelona buscar empate e manter invencibilidade no Espanhol

INCIDENCIAS: partida válida pela 30ª rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio ramon sanchez pizjuan, em sevilha

Neste sábado (31), Sevilla e Barcelona proporcionaram um jogo simplesmente espetacular no Ramon Sanchez Pizjuan, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Os donos da casa abriraram 2 a 0 de vantagem com Franco Vázquez e Luis Muriel, perderam várias chances de matar o jogo, e viram Suárez e Messi, em sequência, buscarem o empate.

Com essa remontada, o Barcelona segue invicto na La Liga, alcançando os 37 jogos, ainda podendo ultrapassar o recorde da Real Sociedad, de 38.

Sevilla e Barcelona fizeram uma partida bem aberta desde os primeiros minutos no Ramon Sánchez Pizjuan. Os dois times criaram boas chances na partida. A primeira foi do Barça, quando Suárez chutou cruzado e Rico defendeu. Pelo Sevilla, Correa quase marcou de cabeça, mas a bola foi ao lado da trave de Ter Stegen.

Mas na parte final da primeira etapa, os donos da casa mostraram sua força e chegaram ao gol, quando Correa recebeu na esquerda de Escudero, passou na área para Vázquez, que, completamente sozinho na pequena área, mandou de primeira e abriu o placar no Ramon Sanchez Pizjuan: 1 a 0 Sevilla. Falha generalizada da defesa culé, que finalizou a primeira etapa.

Momento do gol de Vázquez | Foto: Divulgação/La Liga

A situação, que já era complicada, ficou ainda pior para os visitantes. Com menos de cinco minutos na etapa final, o Sevilla ampliou sua vantagem. Após bate-rebate, Escudero ficou com a bola na área, soltou uma bomba e Ter Stegen defendeu. Na sobra, Muriel dominou, finalizou, a bola desviou de leve na marcação, bateu na trave e entrou: 2 a 0 Sevilla.

Após este gol, o jogo ficou ainda mais aberto no Ramon Sanchez Pizjuan, mas com o Sevilla chegando com muito mais facilidade, por conta dos espaços cedidos pelo Barcelona. Por outro lado, os visitantes, mesmo com Messi já em campo, tinha muita dificuldade para furar um excelente bloqueio formado pelos comandados de Vincenzo Montella.

O Sevilla perdeu uma quantidade incrível de jogos, e isso acabou pesando no final. Aos 43', após cobrança de escanteio, Paco Alcácer desviou na primeira trave e Suárez se jogou na segunda trave para diminuir a vantagem dos donos da casa: 2 a 1.

E a genialidade do camisa 10 reinou mais uma vez. Exatamente um minuto depois do gol de Suárez, Coutinho passou para trás, Denis Suárez deixou a bola passar e Messi, do seu jeito característico, da entrada da área, deu um tapa de primeira, no cantinho. Rico ainda tocou na bola, mas não foi suficiente: 2 a 2. Jogo incrível no Sanchez Pizjuan.

Messi voltou a ser decisivo | Foto: Divulgação/La Liga

Com este resultado, o Sevilla perde a chance de subir na tabela e se mantém na sexta colocação, agora com 46 pontos. O Barcelona segue invicto e líder, agora com 76 pontos.

O foco de ambos os times, agora, é as quartas de finais Uefa Champions League. Na terça-feira (3), às 15h45, o Sevilla recebe o poderoso Bayern de Munique pelo jogo de ida. Na quarta-feira (4), no mesmo horário, o Barcelona recebe a Roma.