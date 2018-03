Unai Emery mostra otimismo em retorno de Neymar: "Volta em duas ou três semanas"

Faltando um pouco mais de dois meses para o início da Copa do Mundo, na Rússia, o treinador do PSG animou os torcedores do clube e da seleção brasileira após dar uma notícia inesperada: Neymar estará de volta aos gramados em duas ou três semanas, ou seja, bem antes do prazo estipulado pelos médicos após a lesão.

Em entrevista coletiva, Unai afirmou que o jogador está bastante tranquilo e confiante, e que em breve estará ajudando a equipe na temporada, e servindo à seleção nacional na Copa do Mundo.

"Falei com ele nesta semana. Ele está bem, tranquilo. Conversamos sobre a final de amanhã, ele ficará atento ao jogo. E depois voltará em duas ou três semanas", disse o espanhol.

Neymar sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito, durante partida contra o Marselha pela Ligue 1, dia 25 de fevereiro, que terminou com uma vitória parisiense por um placar de 3 a 0. Fazendo com que ficasse de fora do segundo jogo contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Uefa Champions League. Jogo que marcou a eliminação da equipe francesa, interrompendo a busca pelo tão sonhado título inédito do torneio continental.