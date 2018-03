Centurión marca, é expulso e Racing fica no empate com o Belgrano

Uma grande partida em Mendoza nesta sexta-feira (30). O Belgrano recebeu o Racing no Gigante de Alberdi, e as equipes ficaram no empate por 2 a 2. O Pirata abriu vantagem com um gol de Sequeira aos 27 do primeiro tempo. A Academia virou o placar com gols de Centurión e Sigali e, no complemento, Benítez deixou tudo igual em cobrança de falta magistral.

O Belgrano havia começado em vantagem graças a um tento do centroavante Leonardo Sequeira, quem escapou pelo lado esquerdo, finalizou forte e, com a bola batendo na trave e no goleiro Juan Musso, pôs o 1 a 0 no placar, aos 27'.

Sem problemas, os comandados de Eduardo Coudet reagiram e reverteram o placar: primeiro, aos 29', Leonardo Sigali encontrou Ricardo Centurión sozinho na área, e após linda defesa de Lucas Acosta, "Ricky" aproveitou o rebote para marcar o 1 a 1; na segunda etapa, aos 5', Centurión cobrou escanteio, a defesa local afastou mal e o próprio Sigali encobriu Acosta com uma linda cabeçada: Racing 2 a 1.

Após isso, um apagão nos mandantes e, após linda enfiada de Centurión, o camisa 10 - e capitão nesta noite - Lautaro Martínez driblou o goleiro e chutou, mas viu Tomás Guidara afastar sobre a linha.

Com muita intensidade, o Belgrano conseguiu igualar o marcador. Desta vez, aos 17', com Marcelo Benítez, quem surpreendeu Musso em cobrança de falta cruzada, com muita precisão, para "matar a coruja" e decretar o empate.

Sobrou tempo para que Ricardo Centurión voltasse a ser protagonista, mas de maneira negativa: foi amarelado por uma falta cometida, discutiu furiosamente com o árbitro Germán Delfino e, como consequência, recebeu o segundo amarelo e consequentemente o vermelho, que o impedirá de enfrentar o River Plate na próxima rodada.

Antes de receber o River Plate no dia 08/04, o Racing vai até o Chile enfrentar "La U", na próxima terça-feira, às 21h30, em duelo válido pela 2ª rodada do grupo 5 da Copa Libertadores. Enquanto o Belgrano, 11º colocado na tabela da Superliga, visita o Rosário Central no dia 7, às 13h15.