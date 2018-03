Simeone volta a marcar, Fiorentina bate Crotone e embala quarta vitória seguida na Serie A

A boa fase da Fiorentina continua. Neste sábado (31), a Viola bateu o Crotone por 2 a 0 e embalou quatro vitórias consecutivas pela primeira vez na temporada da Serie A. Giovanni Simeone e Federico Chiesa marcaram os gols da vitória do time de Florença, que continua sonhando com uma vaga a Uefa Europa League.

O início da partida no Artemio Franchi foi de domínio da Fiorentina. Mesmo com alguns desfalques importantes - Biraghi e Benassi contundidos e Badelj machucado -, a Viola começou pressionando. Logo aos 2, depois de cruzamento de Olivera, a zaga afastou mal, Eysseric arriscou chute forte e Cordaz deu rebote. Bem posicionado, Simeone finalizou de carrinho e abriu o placar, voltando a marcar depois de quase três meses.

Pouco tempo depois, aos 8, no contra-ataque puxado pela direita, Saponara achou Oliveira livre do outro lado, e o uruguaio invadiu a área e finalizou rasteiro, mas Cordaz segurou. Após esse começo forte, a partida ficou mais equilibrada. O Crotone conseguiu evitar os maiores espaços, a Fiorentina adotou uma postura mais conservadora e o ritmo do jogo diminuiu.

Com bastante movimentação dos seus atacantes de lado, o Crotone chegou com perigo aos 21. Após cruzamento de Stoian, Benali recebeu dentro da área, limpou Cristóforo e tentou chute colocado, com perigo à esquerda. A posse de bola terminou praticamente empatada em 50% para cada e o jogo equilibrou, apesar de o Crotone finalizar pouco - três vezes, contra sete da Viola - e a Fiorentina passou a apostar nos contra-ataques para chegar a frente.

Aos 36, Chiesa recebeu de Laurini na linha de fundo, cruzou para trás e Saponara finalizou de canhota, mas Cordaz segurou firme. Três minutos depois, no rebote do cruzamento de Faraoni, Martella arriscou de primeira de fora da área, porém a última boa chance da primeira etapa parou em defesa tranquila de Sportiello.

Para a segunda etapa a Fiorentina voltou mais bem posicionada e cedeu poucas chances ao Crotone. O técnico visitante, Walter Zenga, tentou com entrada de Crociata, aos 11, na vaga de Barberis uma postura mais ofensiva, porém, no minuto seguinte, Capuano deixou o braço no peito de Chiesa para matar o contra-ataque da Viola, recebeu o segundo amarelo e deixou os pitagorici com um zagueiro a menos.

Para piorar, cinco minutos após a expulsão, Saponara tabelou duas vezes com Chiesa, que recebeu brilhante assistência e finalizou forte, na cara do goleiro, para fazer 2 a 0. Com um a mais, a Fiorentina controlou o jogo: terminou a partida com 58% de posse de bola, teve sete finalizações e cedeu apenas duas ao Crotone.

Chiesa comemora o segundo da partida no Franchi (Foto: Divulgação/ACF Fiorentina)

Stefano Pioli deu chances a jogadores com menos tempo de jogo, como Lo Faso e Bruno Gaspar, e a Fiorentina, sem muito ímpeto, segurou a posse de bola e a vantagem. Quando acelerou o ritmo, assustou. Aos 36, Olivera recebeu grande passe de Vitor Hugo, ajeitou para trás e Eysseric bateu colocado de pé direito, à esquerda.

A chance dos visitantes só veio aos 44. Em contra-ataque pela esquerda, Crociata deu passe em profundidade para Trotta, que avançou livre e finalizou quando invadiu a área, parando em grande defesa de Sportiello. No minuto seguinte, Saponara recebeu de Lo Faso, avançou pelo meio e finalizou de canhota de fora da área, e dessa vez foi Cordaz quem salvou. Assim, com tranquilidade, a Fiorentina garantiu mais uma vitória e continua sonhando com o retorno às competições europeias.

Com 44 pontos, a Fiorentina permanece em 9º lugar, três pontos atrás da Atalanta, 7ª colocada, que venceu por 2 a 0 a Udinese. Já o Crotone permanece na zona de rebaixamento: 18º colocado, com 24, um atrás do Chievo, que está fora do descenso.

Na próxima terça-feira (2/4), a Fiorentina volta à Udine, local da trágica morte do seu capitão Davide Astori, para cumprir o jogo que aconteceria no dia 4 de março contra a Udinese, às 13h30. Na quarta-feira (3/4), o Crotone enfrenta o Torino, fora de casa, também às 13h30.