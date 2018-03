Inter faz dever de casa contra o Verona e se mantém na zona de classificação para a Champions

Três gols, três pontos. Assim foi esse sábado (31) da Internazionale. Em partida válida pela 30ª rodada da Serie A, o time azul de Milão recebeu no Giuseppe Meazza o Hellas Verona. Os interistas esperavam ver uma vitória fácil de seu time e assim foi.

Logo ao primeiro minuto de jogo, Mauro Icardi abriu o placar para os donos da casa. Aos 13' também da primeira etapa, o croata Ivan Perisic ampliou. No segundo tempo, o artilheiro Icardi não demorou de novo para marcar, e decretou o placar de 3 a 0.

O dia realmente era da dupla argentino-croata. Nos dois gols do camisa 9, o meio campista foi o garçom em ambas ocasiões - o primeiro em um belo lançamento na cobrança de lateral que Icardi recebeu dentro da área e só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes, no segundo gol, foi a vez de Perisic receber belíssimo lançamento, este do seu conterrâneo Marcelo Brozovic. O terceiro e último gol saiu de uma mal saída de bola do Hellas, em que Perisic invadiu a lateral da área e cruzou para Icardi, de carrinho, fechar o placar.

Perisic foi o destaque no meio campo da Inter (Foto: Divulgação/FC Internazionale)

A Internazionale que teve total domínio do jogo - terminou com 69% de posse sobre o visitante - se manteve na quarta colocação, agora com 58 pontos, dois a menos que a Roma, terceira colocada que teve um tropeço nessa rodada com empate. Os Nerazzurro estão ainda com um jogo a menos que seus rivais do topo da tabela.

O Hellas Verona, entrou em campo pressionado em conquistar um pontinho se quer e não conseguiu. Agora a equipe do norte da Itália continua com seus 22 pontos – três a menos que o Chievo, primeiro fora da zona da degola. No jogo o time só foi capaz de acertar apenas uma vez o gol de Handanovic. Em termos de jogo limpo, o técnico Fabio Pecchia saiu de campo com outras preocupações além da derrota. No final do jogo, o goleiro Nícolas foi expulso.

Na próxima rodada da Serie A, a Internazionale terá a seu caminho o clássico milanista. Com mando do Milan, o San Siro receberá os dois gigantes da cidade na próxima quarta feira (4) às 13h30. No mesmo dia outro confronto importante será realizado, o Hellas Verona visitará o lanterna Benevento em busca de importantes pontos para a fuga do rebaixamento; para este jogo a bola rola um pouco antes, às 12h.