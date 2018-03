Roma fica no empate contra Bologna, e Di Francesco já projeta jogo contra Barça

Em pleno fim de semana de Páscoa, nem Roma nem Bologna foram capazes de entregar um chocolate – ou uma alegria – às suas torcidas. A partida, realizada neste sábado (31) no estádio Renato Dall'Ara, terminou com empate em 1 a 1 e, para os giallorossi, ainda teve uma preocupação a mais, já que Radja Nainggolan deixou o campo com uma lesão muscular ainda na primeira etapa. O duelo foi válido pela 30ª rodada da Serie A.

Aos 16 minutos, o belga sentiu uma contusão e teve de ser substituído. Para piorar, logo na sequência, Erick Pulgar abriu o placar para os donos da casa. Depois de bate-rebate dentro da área, Federico Di Francesco escorou para o camisa 5, que bateu da entrada da grande área e mandou no cantinho de Alisson.

O empate romanista veio só no segundo tempo, com o substituto Edin Dzeko. O bósnio havia começado a partida no banco, mas acabou entrando no lugar de El Shaarawy, aos 15 da segunda etapa. Pela esquerda, Perotti fez boa jogada individual e cavou a bola na área. O camisa 9 só raspou de cabeça e encobriu o goleiro Santurro.

Com o empate, os giallorossi se mantêm na terceira posição da Serie A, mas viram a Internazionale diminuir a vantagem para apenas dois pontos. Na próxima rodada, a Roma enfrenta a Fiorentina, dentro de casa. Enquanto isso, o Bologna ocupa a 11ª colocação do campeonato e se prepara para visitar o Crotone.

Di Francesco manifesta preocupação com Nainggolan e projeta confronto contra Barça

Antes de voltar a campo pela Serie A, os romanistas terão missão complicadíssima pelas quartas de final da Uefa Champions League, enfrentando o Barcelona, no Camp Nou, na próxima quarta (4). Apesar de admitir que a atuação contra o Bologna foi ruim, o técnico Eusebio Di Francesco crê que o jogo contra os espanhóis tem tudo para ser diferente.

"Sabemos que, se jogarmos assim contra o Barcelona, não vai ser suficiente. Mas também sabemos que o Barça não vai jogar tão recuado quanto o Bologna. Eles vão vir para cima. Vai ser um jogo completamente diferente desse."

O italiano também falou sobre a situação de Radja Nainggolan, tentando explicar sobre a lesão. Apesar de mostrar confiança num retorno, Di Francesco adiantou que o prognóstico não é dos mais animadores. "Da maneira como ele saiu, não parece ser bom. Mas ele é o Ninja e é capaz de passar por cima disso. Ele reduziu o ritmo em dado momento do jogo e, quando ele reduz o ritmo, você sabe que é sério."