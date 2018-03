Manchester City visita Everton pela Premier League, que ainda não perdeu para Guardiola

INCIDENCIAS: O confronto será válido pela 32ª rodada do Campeonato Inglês e acontecerá no Goodison Park, em Everton.

O Manchester City enfrentará o Everton nesse sábado (31) e contará pela 32ª rodada da Premier League. Entrará no Goodison Park, juntos com os plantéis, a marca de Pep Guardiola, que nunca venceu o time mandante.

Visto como gênio de sua época, Guardiola acumula recordes favoráveis contra a maioria de seus adversários, e nos três clubes em que comandou o número de vitórias é esmagador. Porém, quando o assunto é o Everton, o técnico espanhol não sabe o que é vencer. Nas três partidas frente ao time de Merseyside, não saiu ganhador em nenhuma.

Agora, sem perder desde meados de fevereiro e sem jogar desde o dia 12 deste mês, o City espera somar mais uma conquista para o incrível campeonato do time de Manchester.

Do lado da casa, o Everton já não almeja muita coisa. Sendo o nono colocado, com 40 pontos, está a 21 do quarto, o Tottenham, e 12 do decimo oitavo, o Southampton.

Everton espera força do mando de campo

Os Toffees focam no seu poderio de mandante para tirar pontos do líder da competição. No ano só perderam uma partida em casa, sendo no dia da virada contra o Manchester United, por 0 a 2. O técnico Sam Allardyce vem sendo criticado pelas atuações de seu time, entretanto caso o campeonato tivesse começado quando o técnico começou a trabalhar no clube, o Everton estaria na sexta posição, brigando diretamente por uma vaga na Champions League.

Eliaquim Mangala não poderia jogar devido a uma cláusula no contrato do empréstimo, porém, de qualquer forma, está machucado. Na lista de contundidos também se encontram James McCarthy, Maarten Stekelenburg e Gylfi Sigurdsson. Mason Holgate se lesionou em uma partida da Seleção Inglesa sub-21, então é visto como dúvida. Por último, Ashley Williams não joga porque está em seu último dos três jogos de suspensão.

O confronto contra o Manchester City será o primeiro de dois jogos complicadíssimos seguidos em casa na liga. O próximo será contra o grande rival Liverpool, no dia 7 do próximo mês.

Manchester City continua esperando troféu

Com 30 jogos na competição, o City enfrenta o Everton já vendo o título do Campeonato Inglês no fim do túnel. A equipe soma 81 pontos, 16 na frente do rival da cidade, o United, e cada vez fica mais perto de ser o campeão matemático da competição. Com a triste derrota para o Liverpool há alguns meses atrás, a esperança de ser uns dos únicos, junto com o Arsenal de 2004, campeões invictos da época moderna já passou, por isso o foco fica apenas em cumprir a tabela do melhor modo possível.

Como possíveis novidades para a partida, Fabian Delph e Benjamin Mendy podem fazer seus respectivos retornos. Como a lesão de Mendy foi mais complicada, é mais provável que se aparecer, fique no banco; e o outro, pode voltar até para ser titular novamente. O atacante Sergio Agüero ainda não se encontra em perfeitas condições de jogar, tendo como exemplo a partida da Argentina no meio de semana, quando ficou apenas no banco.

Se é questionável a presença de dois laterais no confronto, no centro da defesa não é bem assim. Pep Guardiola tem a ótima dificuldade de escolher entre seus quatro zagueiros saudáveis para jogar. Kompany, Otamendi, Stones e Laporte são as opões, sendo que os dois primeiros vem participando do plantel titular a mais tempo, então os mais provavéis a começarem a partida.