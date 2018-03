Manchester United x Swansea AO VIVO pela Premier League 2017-18 (2-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 32ª rodada da Premier League, realizada no Estádio de Old Trafford.

32' Young cobra falta e bola acaba na lateral depois de disputa na área.

30' UHHHH! Lingard faz grande jogada e finaliza para quase fazer um golaço.

27' Zaga corta sem grandes problemas.

26' Falta para o United: vem bola na área.

20' Chileno recebe grande passe de Lingard, avança e bate bem para tirar de Fabianski.

19' GOOOOOOL DO UNITED! ALEXIS SÁNCHEZ FAZ O SEGUNDO DOS DIABOS VERMELHOS!

15' IHH! Valencia adentra na grande área e passa para Lingard, mas camisa 14 chuta mal e bola sai em tiro de meta.

11' UHH! Lingard finaliza da entrada da área e goleiro polonês faz outra defesa.

10' UHHHHH! Lingard deixa Lukaku na cara do gol e belga finaliza para grande defesa de Fabianski.

4' Em boa jogada, Lingard acha Alexis dentro da área, que passa para Lukaku colocar no fundo das redes de Fabianski. É o 100º gol do belga na Premier League.

4' GOOOOOOOL! LUKAKUUUU! É DO UNITED!

3' United começa pressionando os galeses no campo de ataque.

0' Mata toca na bola e o jogo começa no Teatro dos Sonhos!

10h57 Jogadores se dirigem ao gramado e o adentram.

10h56 Times já estão no túnel para a entrada no gramado.

10h54 United entra em campo precisando pelo menos empatar para retornar a vice-liderança, visto que o Liverpool derrotou o Crystal Palace há pouco.

10h14 Escalações já definidas:

10h10 Confira o pré-jogo VAVEL da partida de logo mais: Na volta da Premier League, Manchester United e Swansea se enfrentam no Old Trafford

O palco do jogo deste sábado será o glorioso Teatro dos Sonhos, o famoso Old Trafford:

Já Carvalhal mostrou-se otimista quanto a um bom resultado no campo adversário: "99,999% das pessoas dirão que o Manchester United é favorito e esperam que ele vença. Mas os 0,001% que pensam de forma diferente serão eu e meus jogadores. Acreditamos que podemos conseguir algo. Temos que acreditar nisso porque, se não o fizermos, não conseguiremos nada. É um grande desafio, sabemos disso. Este é o jogo mais difícil que vamos jogar. Mas é um time contra outro, um árbitro e os torcedores, então vamos lutar e veremos. Vamos tentar jogar o nosso jogo com a bola. Para fazer isso, devemos jogar com coragem - precisamos jogar futebol. Se não, não teremos chance".

Mourinho elogiou o Swansea e o técnico Carlos Carvalhal em sua entrevista pré-jogo: "Desde que Carlos Carvalhal chegou, é óbvio que o time melhorou. Conseguiram pontuar em ocasiões não esperadas. Então, vamos enfrentar um time muito organizado, principalmente do ponto de vista defensivo. Falei com o Carlos ontem. Ele disse que eu era o rei dos técnicos pelo meu período de vitórias com o Porto e porque quando deixei Portugal, abri as portas para mais técnicos portugueses saírem. Eu o agradeci por suas palavras gentis".

FIQUE DE OLHO: André Ayew - o irmão de Jordan retornou ao time galês e juntou-se ao irmão na briga para tirar o Swansea da briga pelo rebaixamento. Caso queira a vitória em Old Trafford, André terá que atuar em alto nível.

Foto: Athena Pictures/Getty Images

FIQUE DE OLHO: Anthony Martial - o ainda jovem francês e talentoso atacante começou a temporada muito bem e depois perdeu espaço na equipe, principalmente depois da chegada de Alexis. Porém, contra os galeses, o camisa 11 pode ser decisivo.

Foto: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Enquanto os comandados de Carlos Carvalhal também jogou pela última vez em jogo válido pelas quartas-de-final da Copa da Inglaterra, quando foram derrotados pelo Tottenham por 3 a 0, no País de Gales. Os gols do confronto foram de Eriksen (2) e Lamela.

Os Diabos Vermelhos entraram em campo há quase duas semanas, quando receberam a equipe do Brighton, em jogo válido pelas quartas-de-final da Copa da Inglaterra. O duelo terminou com vitória do time de José Mourinho por 2 a 0, com gols marcados por Romelu Lukaku e Nemanja Matic.

No primeiro turno, a partida entre os dois clubes aconteceu em agosto de 2017. O United goleou os galeses, que ainda eram comandados por Paul Clement, por 4 a 0, no Liberty Stadium com gols de Eric Bailly, Romelu Lukaku, Paul Pogba e Anthony Martial.

Foto: Paul Jenkins - Action Plus/Getty Images

Olá, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Manchester United x Swansea ao vivo, partida válida pela 32ª rodada da Premier League, que ocorre às 11h, no Estádio de Old Trafford, localizado na cidade de Manchester.