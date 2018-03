Crystal Palace x Liverpool AO VIVO hoje pela Premier League 2017-18 (0-0)

Liverpool x Crystal Palace ao vivo

Mesmo com as quartas de final da UEFA Champions League à porta, Jürgen Klopp optou por não apressar nada e manter o foco no Crystal Palace. Quando perguntado sobre a partida contra o Manchester City pela competição continental, o treinador do Liverpool disse que busca "um passo de cada vez".



"O Man City será muito importante, mas não neste momento. Estaremos jogando contra o Crystal Palace onde está toda a nossa concentração", disse o alemão. (...) Ficou claro desde o primeiro momento (como é difícil ganhar a PL). Nos últimos 3 anos tivemos três campeões diferentes. A qualidade de todas as outras equipes é realmente grande também. É um lugar difícil, mas é assim que o futebol deve ser."

Depois de vencer o Huddersfield fora de casa por 2 a 0 na última rodada, o belga Benteké, em coletiva de imprensa, falou sobre os efeitos dessa vitória no elenco comandado por Roy Hodgson.



“A sensação foi muito boa. Depois de nossa grande vitória contra o Huddersfield, os rapazes estão mais motivados e tem mais esperança em manter nossa maneira de jogo, que cada vez mais encaixando. (...) Com o elenco completo e com a qualidade que temos, esperamos terminar o campeonato bem e é isso que vamos fazer."

Último encontro: em agosto do ano passado, pelo primeiro turno da Premier League, os Reds venceram por 1 a 0 em Anfield Road com gol de Sadio Mané. Se vencer a partida, o Liverpool conseguirá vencer o Crystal Palace duas vezes na mesma edição da Premier League, o que não acontece desde a temporada 1997/98.

A equipe de Londres, o Crystal Palace, tem muitos desfalques e dúvidas para partida A principal dúvida é sobre a provável volta do marfinense Wilfried Zaha. Mas é certeza que estarão de fora pelo Palace o atacante Connor Wickham, o ala Schlupp, o zagueiro Tomkins e o atacante Sorloth.

Já no lado vermelho, Emre Can e Joe Gomez não vão para o jogo. Apesar de perder dois importantes jogadores para a partida, Klopp vai contar com a volta de Andrew Robertson, Alexander-Arnold, Solanke e com a volta provável de Nathaniel Clyne, que pode fazer sua primeira partida na temporada.

A partida contra o Liverpool é fundamental para a equipe do treinador inglês Roy Hodgson se distanciar da zona de rebaixamento. Os donos da casa tem 30 pontos no campeonato, e estão há apenas dois pontos de distância do primeiro da zona de rebaixamento Southamptom.

Terceiro colocado na tabela de classificação e com 63 pontos, o Liverpool joga e busca a vitória para encostar no Manchester United e abrir distância para o quinto colocado Chelsea.

O confronto entre as equipes, no Selhurst Park, em Londres, terá seu início às 8h30 (horário de Brasília).

Foto: Christopher Lee/Getty Images

Bom dia leitor de VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha a partida entre Crystal Palace e Liverpool, ao vivo, pela 32ª rodada da Premier League. Fique ligado!