Salah volta a brilhar, e Liverpool vira para cima do Crystal Palace fora de casa

Contando com a estrela de Mohamed Salah, o Liverpool venceu o Crystal Palace, de virada, neste sábado (31), por 2 a 1, no Selhurst Park, pela 32ª rodada da Premier League. Mohamed Salah e Sadio Mané marcaram para os Reds. O outro gol da partida, pelo lado do Palace, foi de Luka Milivojevic.

O primeiro gol saiu aos 12 minutos da primeira etapa. Em lançamento para Wilfried Zaha, o atacante ganhou da marcação do Liverpool e tentou tocar por cima de Loris Karius, mas o alemão atropelou o atacante inglês dentro da área. Na marca da cal, Milivojevic abriu o placar, tirando Karius da foto - bola para um lado, goleiro para o outro.

No primeiro tempo, o Liverpool tentou, mas parou em um gol anulado. Após escanteio cobrado para a área do Palace, a bola foi cabeceada na direção do gol, e Mané, em posição irregular, empurrou para as redes. O assistente da partida marcou impedimento do senegalês.

O segundo tempo foi da virada red. Aos três minutos, James Milner fintou para cima da defesa do Crystal Palace e cruzou rasteiro para Sadio Mané pôr números iguais no jogo. Aos 38 minutos, a virada veio após cruzamento de Alex Oxlade-Chamberlain para a área, pelo lado direito, Andrew Robertson escorou para o meio e Salah completou para as redes.

Foi o gol de número 29 de Mohamed Salah na Premier League. O egípcio igualou a marca de Didier Drogba como o jogador africano com mais gols em uma edição de Premier League. Salah está próximo de ser o maior artilheiro de uma única edição de Premier League disputada em 38 rodadas.

Com o resultado, o Liverpool chega a 66 pontos e assume provisoriamente a vice-liderança, com um ponto de vantagem sobre o Manchester United, que enfrenta o Swansea neste sábado (31). Já o Crystal Palace estaciona na 16ª colocação. O clube londrino se mantém a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, mas está com dois jogos a mais que o Southampton, primeira equipe que estaria sendo rebaixada hoje.

A equipe de Jürgen Klopp volta a campo na próxima quarta-feira (4), quando recebe o Manchester City, pela ida das quartas de final da UEFA Champions League. Enquanto o Crystal Palace vai ao sul da Inglaterra enfrentar o Bournemouth, no próximo sábado (7), pela Premier League.