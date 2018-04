Com 16 pontos de vantagem, Guardiola 'muda a chave' do City: "Foco na Champions League"

Google Plus

O Manchester City está cada rodada mais próximo de conquistar o título de campeão da Premier League. Neste sábado (31), o time de Pep Guardiola fechou o placar em 3 a 1 em cima do Everton e manteve os 16 pontos de vantagem na liderança da liga. Gabriel Jesus voltou a estufar as redes em jogos pelo clube inglês, fato que não acontecia desde desde novembro do ano passado. Leroy Sané e Raheem Sterling também marcaram pelos Citizens. Yannick Bolasiefez o de honra dos Toffees.

Pep Guardiola se mostrou bastante satisfeito com a atuação do time após o fim da partida. "Estamos muito felizes. Essa é a primeira vez que venci o Everton como treinador. Mais um ou dois jogos e seremos campeões", comentou. O Everton foi o primeiro time a quebrar a sequência de vitórias do Manchester City na Premier League.

No próximo sábado (7) o City recebe o rival Manchester United em casa pela 33ª rodada da Premier League, mas Guardiola tem outra preocupação pela frente: o Liverpool, quarta-feira (4), pelas quartas de final da Champions League. O treinador agradeceu a vitória sobre os Toffees para manter o time calmo e focado em outra competição. "Temos de chegar ao Anfield com um bom 'feeling', não podemos chegar com uma sensação ruim depois deste jogo".

Para Pep, com a vantagem de 16 pontos na Premier League, chegou a hora de depositar todas as fichas na UCL. "O nosso foco está na Champions League, por isso vamos nos adaptar para o jogo contra o United e o Liverpool. Com a margem que temos. Temos de nos concentrar na Champions League", findou.

O Manchester City enfrenta o Liverpool no Anfield, em Liverpool, na quarta-feira, pelo primeiro jogo das quartas de final da Champions League. No sábado, recebe o Manchester United pela 33ª rodada da Premier League.