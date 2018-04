Resultado Chelsea x Tottenham pela Premier League (1-3)

Confira nosso pós-jogo: Dele Alli decide, Tottenham vence Chelsea de virada e quebra jejum de 28 anos

94' FIM DE JOGO!

Dele Alli faz dois no segundo tempo e comanda vitória de virada do Tottenham sobre o Chelsea. Com isso, os Spurs quebram um jejum de 28 anos sem vencer no Stamford Brigde. Agora, oito pontos separam os dois times na tabela de classificação faltando seis partidas para o término da Premier League.

93' Azpilicueta isola chute dentro da área.

92' Torcedores do Tottenham no Stamford Brigde solta a voz na casa do Chelsea.

90' Quatro minutos de acréscimos.

88' Emerson Palmieri finaliza cruzado. Lloris defende.

87' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA

Sai: Morata

Entra: Hudson-Odoi

87' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM

Sai: Lamela

Entra: Sissoko

87' Após receber atendimento médico em campo, Hazard sai de campo andando. Camisa 10 dos Blues deve voltar ao jogo.

85' Vertonghen entra forte no tornozelo esquerdo de Hazard. Árbitro não marca falta.

82' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA

Sai: Marcos Alonso

Entra: Emerson Palmieri

81' SUBSTITUIÇÃO NO CHELSEA

Sai: Moses

Entra: Giroud

80' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM

Sai: Dier

Entra: Wanyama

80' Vem substituições nos dois times.

77' Sánchez fura a bola, mas Trippier "salva a pele" do companheiro.

76' Hazard dá passe errado no ataque e não encontra ninguém. A bola com a zaga do Tottenham.

75' Morata se atrapalha com a bola dentro da área e desperdiça oportunidade ofensiva.

73' SUBSTITUIÇÃO NO TOTTENHAM

Sai: Son

Entra: Harry Kane

71' Fàbregas recebe de Willian e chuta rasteiro para o meio da pequena área. Vertonghen tira de bico de chuteira. Escanteio para o Chelsea.

70' Willian cruza para a pequena área, Sánchez afasta de cabeça, e a bola sobra para Marcos Alonso. O espanhol, contudo, pega de orelha na bola e manda para fora.

69' CARTÃO AMARELO

Davies faz falta dura em Moses e é punido pelo árbitro Andre Marriner. É o primeiro cartão do dérbi londrino.

68' Fàbregas solta um tiro de fora da área, e a bola sai à direita do gol.

65' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TOTTENHAM!!!

Gol chorado de Dele Alli! Son avança pela direita, chuta duas vezes em cima de Caballero, a bola sobra para Dele Alli, que gira e manda para o gol de canhota.

64' Willian arrisca de fora da área e manda para fora.

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TOTTENHAM!!!

Dier dá grande passe do campo defensivo, Dele Alli passa às costas da defesa do Chelsea e toca por cima de Caballero! É a virada dos Spurs!

60' DEFESAÇA!!!

Son arremata colocado, de canhota, no ângulo direito. Caballero, no entanto, voa para espalmar com a mão direita.

59' PÚBLICO DIVULGADO

Há 41.364 torcedores presentes no Stamford Brigde.

54' Eriksen cobra escanteio, e Morata rechaça de cabeça pela lateral.

52' CADÊ ELA?!

Trippier manda a bola para a área, Moses falha, Dele Alli não alcança, e a defesa do Chelsea enfim consegue afastar o perigo.

49' Sánchez protege a bola com corpo e recebe falta de Morata.

45' RECOMEÇA O JOGO!

Jogadores retornam dos vestiários.

O Chelsea abriu o placar com Morata, que ainda não havia marcado na Premier League em 2018, mas Eriksen, num golaço de longa distância, deixou tudo igual nos acréscimos do primeiro tempo.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TOTTENHAM!!!

Golaço de Eriksen!!! Meia dinamarquês finaliza bonito, a bola toca no travessão e cai dentro do gol.

45' Dois minutos de acréscimos.

43' Kanté solta um tiro da entrada da área, mas Sánchez coloca a cabeça na trajetória a bola, impedindo que ela chegue à meta do Tottenham.

41' LLORIS!!!

Marcos Alonso solta uma pedrada, queimando a grama, e exige grande defesa do goleiro francês.

39' Eriksen solta um chute cheio de efeito e põe Caballero para trabalhar. O goleiro defendeu, soltou e voltou a segurar a bola.

37' Dele Alli e Moses lutam pela posse da bola próximo à linha de fundo. O meia inglês toca por último na redonda. Tiro de meta para o Chelsea.

37' Morata cai no chão e pede falta. Juiz manda o jogo seguir.

33' Dele Alli pressiona saída de bola do Chelsea e quase leva Caballero ao erro.

31' Caballero sai do gol para tirar a bola e se choca com Eriksen. Goleiro do Chelsea, que substitui o titular lesionado Courtois, recebe atendimento médico dentro do gramado.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHELSEA!!!

Livre na direita, Moses recebe lançamento de Rüdiger e cruza para a área. Lloris sai mal, não encontra a bola, e Morata cabeceia para o gol: 1 a 0.

27' Hazard arranca pela faixa central, aciona Moses na ponta direita e o ala nigeriano finaliza. A bola desvia em Davies e para nas luvas de Lloris.

26' Hazard prende a bola e é derrubado com falta por Dier.

23' Harry Kane, que se recuperou rapidamente de uma lesão no ligamento lateral do joelho direito, começa a se aquecer à beira do campo. Ele é aplaudido pela torcida do Tottenham.

23' Ambos os times não conseguem colocar a bola no chão.

20' Eriksen joga no tumulto dentro da área. Defesa do Chelsea afasta.

18' NÃO VALEU!

Kanté lança para Marcos Alonso dentro da área, o espanhol bate de chapa e manda no canto esquerdo de Cabellero. O ala-esquerdo, porém, estava impedido.

17' LLORIS!!!

Willian encontra brecha na defesa do Tottenham, leva para a canhota e arremata. Goleiro do Tottenham espalma para o lado direito.

16' Son dá passe forte demais, e Tottenham desperdiça ataque.

14' Christensen leva as mãos aos rostos após dividida com Lamela.

13' Rüdiger inverte o jogo para Moses, mas o nigeriano erra o domínio e vê a bola sair pela lateral.

11' Willian é flagrado em posição irregular.

10' Eriksen dá um lindo lançamento, cheio de curva, para Dele Alli. O jovem inglês cabeceia sem direção e manda para fora.

9' Hazard puxa contra-ataque pelo centro e abre na esquerda para Willian, que busca a finalização. A bola bate em Vertonghen e fica com o Tottenham.

7' Trippier recebe de Eriksen na direita, cruza para a área, mas Christensen tira de cabeça. Escanteio para o Tottenham.

4' Tottenham fica com a bola domina em seu campo. Chelsea adianta a marcação para pressionar a defesa dos Spurs.

2' Chelsea troca passes no campo defensivo.

0' COMEÇA A PARTIDA!

O Chelsea dará a saída de bola.

A bola já vai rolar no Stamford Brigde!

Jogadores entrando em campo.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembélé; Lamela, Dele Alli, Eriksen; Son.

Chelsea (3-4-3): Caballero; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Moses, Fàbregas, Kanté, Marcos Alonso; Willian, Morata, Hazard.

As duas equipes já estão escaladas.

Estamos de volta, torcedor!

Provável escalação do Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembélé; Lamela, Dele Alli, Eriksen; Son.

Provável escalação do Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Moses, Fàbregas, Kanté, Marcos Alonso; Willian, Morata, Hazard.

O Chelsea saiu vitorioso no confronto do primeiro turno, em Wembley. Com dois gols de Marcos Alonso, os Blues derrotaram os Spurs. Batshuayi marcou um gol contra, sendo o de honra dos donos da casa.

No histórico dos confrontos o Chelsea tem uma boa vantagem sobre o rival. Em 159 jogos, os Blues tem 68 vitórias contra 51 do Tottenham. Além disso, são 40 empates.

Ambos os times venceram na última rodada da Premier League. O Chelsea superou o Crystal Palace, em casa, por 2 a 1, enquanto o Tottenham enfiou 4 a 1 em ciam do Bournemouth fora de casa.

O Tottenham somam 61 pontos e aparece uma colocação acima dos Blues.

O Chelsea tem 56 pontos e ocupa a sexta posição.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, aqui, os principais lances do dérbi londrino entre Chelsea x Tottenham. Eles se enfrentam às 12h deste domingo (1º), no Stamford Bridge, pela 32ª rodada da Premier League. Fique conosco!