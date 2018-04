La Liga: tudo que você precisa saber sobre Atlético de Madrid x La Coruña, pela 30ª rodada

Google Plus

Neste domingo (1º), o Atletico de Madrid, visando manter sua invencibilidade em casa, recebe o Deportivo La Coruña no estádio Wanda Metropolitano às 15h45, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

O que vale?

Os rojiblancos querem seguir na segunda colocação e precisam vencer para manter a distância para o Real Madrid, terceiro colocado, e para o Barcelona, que já venceram na rodada

Em um calvário que parece não ter fim, os galegos precisam pontuar para seguirem vivos na luta contra o rebaixamento e aproveitarem os tropeços dos rivais diretos nesta briga.

Como chegam?

Na última rodada, ainda antes da parada para a Data Fifa, o Atleti foi derrotado de virada pelo Villarreal, sendo a segunda derrota nos últimos três jogos pela competição, servindo para ligar o sinal de alerta.

Para o Depor o empate contra o Las Palmas aumentou ainda mais a série sem vitórias, chegando a 14 jogos consecutivos, deixando o time cada vez mais perto do descenso.

Chance para os jovens da base

Diego Simeone terá trabalho para definir o time titular, já que seis jogadores estão indisponíveis para a partida. Juanfran, Giménez, Filipe Luís e Vrsaljko estão machucados e Vitolo e Griezmann, suspensos.

Com isso, dos 18 jogadores relacionados para o jogo, 11 foram formados nas categorias de base colchonera. Além dos conhecidos Lucas, Thomas, Koke, Saúl, Gabi e Fernando Torres, se juntam Carlos Isaac, Juan Agüero, Antonio Montoro, Toni Moya e Keidi Baré.

Na reta final da temporada, qualquer tropeço pode ser fatal e ter um elenco bem preparado é fundamental para conquistar os objetivos. Montoro, Moyá e Baré já estrearam e agora chegou a vez de Isaac, que deve ser titular na lateral direita.

- Provável escalação: Oblak; Isaac, Savic, Godín, Lucas; Thomas, Gabi, Saúl, Koke; Correa, Gameiro

Nova mentalidade após a folga

Com a semana de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, Clarence Seedorf aproveitou para recuperar alguns jogadores lesionados e também renovar as energias.

Segundo o próprio treinador, a folga serviu para "dar descanso aos jogadores e também para limpar a cabeça". Já são 14 jogos sem vencer e nem a chegada de Seedorf fez melhoras a situação do time.

Valverde, Borges, Cartabia e Bóveda estão machucados e fora do jogo, assim como Navarro, suspenso.

- Provável escalação: Rubén; Juanfran, Albentosa, Sidnei, Luisinho; Muntari, Guilherme, Mosquera; Lucas, Adrián, Andone

Histórico

Em 101 jogos disputados na história dos dois clubes, o Atletico venceu 50 e o Deportivo 26, tendo ainda 25 empates. Os galegos não vencem o confronto desde 2009 e, nos jogos em Madrid, já são quase 20 anos sem conquistar os três pontos.

Arbitragem

O árbitro da partida será Daniel Jesús Trujillo Suárez, que será auxiliado por José Carlos Escuela Melo e José Manuel Matías Caballero.