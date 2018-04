Jogo Chelsea x Tottenham AO VIVO hoje pela Premier League 2017/18

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela trigésima segunda rodada da Premier League, a ser realizada no estádio Stamford Brigde em Londres, Inglaterra

Provável escalação do Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sánchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembélé; Lamela, Dele Alli, Eriksen; Son.

Provável escalação do Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Moses, Kanté, Fàbregas, Marcos Alonso; Willian, Morata, Hazard.

O Chelsea saiu vitorioso no confronto do primeiro turno, em Wembley. Com dois gols de Marcos Alonso, os Blues derrotaram os Spurs. Batshuayi marcou um gol contra, sendo o de honra dos donos da casa.

No histórico dos confrontos o Chelsea tem uma boa vantagem sobre o rival. Em 159 jogos, os Blues tem 68 vitórias contra 51 do Tottenham. Além disso, são 40 empates.

Ambos os times venceram na última rodada da Premier League. O Chelsea superou o Crystal Palace, em casa, por 2 a 1, enquanto o Tottenham enfiou 4 a 1 em ciam do Bournemouth fora de casa.

O Tottenham somam 61 pontos e aparece uma colocação acima dos Blues.

O Chelsea tem 56 pontos e ocupa a sexta posição.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, aqui, os principais lances do dérbi londrino entre Chelsea x Tottenham. Eles se enfrentam às 12h deste domingo (1º), no Stamford Bridge, pela 32ª rodada da Premier League. Fique conosco!