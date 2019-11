RESULTADO Barcelona x Roma nas quartas de final da Uefa Champions League 2017/18 (4-1)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma live, ao vivo, minuto a minuto. Não deixe de acompanhar as repercussões desse jogo e da rodada de Champions League desta semana. Até mais!

48' Fim de jogo! 4 a 1 para o Barcelona que vai à capital italiana na semana que vem com larga vantagem sobre os italianos.

47' Messi tenta o chute de fora da área, mas a bola desvia e é escanteio para o Barça.

45' Foram adicionados mais três minutos de acréscimo.

41' Denis Suárez cruzou na área, Gonalons dominou mal e Suárez pegou de primeira marcando o quarto gol do Barça e o seu primeiro nesta edição de Champions.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!! LUIS SUÁREZ

40' Cartão amarelo para Strootman, que puxou Messi em contra-ataque no meio de campo.

40' A Roma se lança ao ataque nesses últimos minutos, mas tem dificuldade em fazer a bola chegar em Dzeko.

39' Substituição no Barcelona: Sai Iniesta, entra Denis Suárez.

37' Substituição no Barcelona: Sai Sergi Roberto, entra André Gomes.

34' Perotti encontrou Dzeko na área, que se antecipou a Jordi Alba, fez o pivô, girou e chutou rasteiro para abrir o marcador para os visitantes.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ROMA!!!! EDIN DZEKO!

32' Defesaça de Ter Stegen!! Duas vezes seguidas em lances diferentes

31' Substituição na Roma: Sai De Rossi, entra Defrel.

30' UHHHH! Strootman invade a área, chuta forte, mas Piqué bloqueia o chute do holandês.

29' O Barcelona troca passes com calma, e a Roma se recua à espera de um contra-ataque.

26' Substituição na Roma: Sai Florenzi, entra El Shaarawy.

23' Messi recebe passe de Sergi Roberto dentro da área, chuta de primeira, mas Alisson faz a defesa.

21' UHHHHHH! Messi pega o rebota de escanteio, chuta de primeira, mas a bola passa por cima do gol, com perigo.

20' Substituição no Barcelona: Sai Busquets, entra Paulinho

19' A Roma tentou pressionar, mas a defesa do Barça afastou as investidas em bolas aéreas que buscavam Dzeko.

Substituição na Roma: Sai Pellegrini, entra Gonalons.

No lance, o Barça contra-atacou rápido, Piqué saiu em disparada para o contra-ataque que teve Alisson defendendo um chute cruzado de Suárez, mas o zagueiro espanhol pegou o rebote do chute e balançou as redes.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!! Piqué é o nome dele!!!!

12' Alisson!!!!!! Rakitic recebe passe de Messi, o croata chuta forte, colocado, de fora da área e Alisson voa até o ângulo para defender.

11' GOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!! Gol contra de novo! Manolas mandou contra o patrimônio em bate e rebate com Umtiti no escanteio.

7' Alisson! Messi recebe a bola de Iniesta na meia lua, dribla Manolas e finaliza de perna direita. O goleiro brasileiro defende em dois tempos e fica com a bola.

4' Quase! Umtiti erra na saída de bola, Florenzi intercepta a bola, chuta caindo pela linha de fundo e a bola bate na trave, mas o árbitro constou que a redonda saiu no movimento do italiano.

3' Pra fora! Florenzi tenta o chute de fora da área, mas a bola vai sem direção para fora.

90.106 mil torcedores presentes no Camp Nou.

2' UHHHHH! Jordi Alba chuta de fora da área, Alisson faz defesa estranha e a bola sobra para Suárez, mas o uruguaio estava impedido.

0' Começou a segunda etapa!

45' Fim de primeiro tempo! Por enquanto, 1x0 para o Barcelona com gol contra de De Rossi, aos 38 minutos.

41' Pellegrini chuta e a bola explode na barreira.

40' Falta perigosa para a Roma. Pellegrini é derrubado por Umtiti na linha da área. Perigosa para os visitantes baterem.

No lance, De Rossi foi tentar cortar o passe que vinha para os pés de Messi, mas acabou acertando um carrinho forte na bola, mandando contra o patrimônio.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Gol contra de De Rossi.

35' O Barcelona tenta com os tradicionais toques curtos invadir a área da Roma. Contudo a defesa se contrai toda e não deixa a jogada evoluir.

30' Pra fora! Iniesta recebe na esquerda, chuta de fora da área, mas a redonda sobe demais.

29' Escanteio para o Barcelona.

27' Alisson de novo! Suárez recebe mais uma vez entre os zagueiros, invade a área e chuta cruzado para a defesa do goleiro.

26' A Roma fica com a bola, mas os visitantes enfrentam dificuldades para criar jogadas ofensivas devido à postura do Barça.

22' Suárez pega o rebote no escanteio, mas a Roma recupera.

21' Pra fora! Messi ia driblando quatro jogadores, é desarmado e Rakitic pega a sobra de primeira, mas a bola vai pra fora em escanteio.

17' Na trave!!!!! Rakitic pega rebote de escanteio, chuta com curva, e a bola beija a trave após bate cabeça da defesa da Roma.

16' O Barcelona ocupa o campo de ataque, tenta penetrar na defesa da Roma, que se mostra fechada quando não tem a bola.

10' Alisson!!! Messi recebe na meia lua, dribla dois marcadores, gira e enche o pé esquerdo na bola. Contudo, Alisson estava lá para espalmar a bola e fazer a defesa.

9' Semedo derruba Dzeko dentro da área, o bósnio pede pênalti, mas o árbitro manda seguir.

6' Gol impedido de Suárez. Iniesta serviu o uruguaio em passe entre os zagueiros, o atacante dominou e chutou cruzado, mas o árbitro pegou a posição irregular.

4' Semedo faz tabela rápida do Sergi Roberto pela direita, cruza, mas a defesa romanista afasta a bola.

1' UHHHH! Barcelona erra na saída de bola, e Dzeko se antecipa à marcação, chuta, mas Jordi Alba bloqueia dentro da área.

0' Começou a partida! O Barcelona sai jogando.

E toca o hino da Champions!!!!!!

Além disso, Florenzi jogará adiantado, no meio de campo e Bruno Peres fará a lateral direita do lado da Roma.

Já a Roma, desfalcada tem: Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, Perotti

O Barça vem com: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Semedo, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta; L Suarez, Messi

Desfalque na Roma: Aparentemente recuperado no último treinamento, Nainggolan não vai para a partida de hoje. Portanto, a Roma terá Pellegrini em seu lugar.

Boa tarde, torcedor! Já estamos a postos para que você possa conferir, minuto a minuto, ao vivo, do jogo entre Barcelona e Roma!

Minutos antes da partida, nós voltamos. Não saia daí, torcedor, e programe-se: o confronto entre Barcelo e Roma começa às 15h45! Fique conosco.

Já Eusbio Di Francesco deve vir em um tradicional 4-3-3 com: Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Perotti, Dzeko. El Shaarawy.

Com as equipes confirmadas, Ernesto Valverde deve escalar o Barcelona de hoje em um 4-4-2 com: Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Piqué, Alba; Dembélé, Busquets, Iniesta, Rakitic; Messi, Suárez.

Do lado dos donos da casa, Nainggolan, um dos pilares da equipe, treinou normalmente no Camp Nou e deve vir à campo para o duelo.

Para o confronto de hoje, as duas equipes terão os seus elencos principais completos. Sergio Busquets, que era dúvida, deve marcar presença em campo. Além disso, Messi, que vinha sendo poupado e sequer jogou pela seleção argentina por conta de um desconforto muscular, está confirmado para o confronto desta quarta.

Os donos da casa treinaram em seu CT, La Masia, uma 'cidade' voltada para a filosofia do clube.

Na tarde da última terça-feira (2), às vésperas da partida, a Roma foi treinar no Camp Nou, para fazer o tradicional reconhecimento do gramado

Já o Barcelona, não perde há nove jogos na Champions e não sofre gol há sete jogos.

A equipe giallorossi vem de uma vitória sobre o Shakhtar Donetsk, nas oitavas de final. Os romanos perderam por 2 a 1 na ida e venceram por 1 a 0, com uma classificação dramática no estádio Olímpico.

O confronto mais recente entre as duas equipes, aconteceu na Champions League de 2015/16. Na ocasião, o Barça aplicou uma goleada de 6 a 1 sobre a Roma durante a fase de grupos da competição.

Nos últimos cinco jogos entre as duas equipes, desde 2002, o Barcelona venceu duas vezes e a Roma venceu apenas uma vez e empatou as outras duas oportunidades.

Por outro lado, a Roma que teve um bom início na Serie A, segue disputando vagas para a Champions da próxima temporada, visto que está a 14 pontos distante do vice-líder, Napoli e 18 da Juventus, que vem despontando na competição em 2018.

O Barça se preparou para o confronto de hoje. Líder do campeonato espanhol com 76 pontos e já encaminha mais um título para a conta. Além disso, a equipe culé, está viva na Champions e é finalista na Copa do Rei, contra o Sevilla.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Nesta quarta-feira (4), você acompanha ao vivo, lance a lance, o jogo entre Barcelona e Roma, jogo de ida, válido pelas quartas de final da Uefa Champions League. O confronto acontece às 15h45, no estádio Camp Nou, em Barcelona.