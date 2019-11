Fiorentina confirma boa fase, derrota Udinese e embola luta pela Europa League

No retorno à Údine, depois da trágica morte de Davide Astori há cerca de um mês, a Fiorentina confirmou a ótima fase na Serie A, bateu a Udinese por 2 a 0, e continua subindo na tabela. Veretout, de pênalti, e Simeone, marcaram os gols na Dacia Arena. A Viola venceu sua quinta partida em sequência, e ampliou a série invicta para seis. O time da casa perdeu o sétimo jogo consecutivo.

A primeira etapa foi de várias chances na Dacia Arena. A Fiorentina começou a partida com mais iniciativa, e teve boas oportunidades para fazer o primeiro logo no começo. Aos 6, Chiesa recebeu de Falcinelli na entrada da área, limpou para o pé esquerdo e tentou chute colocado, mandando à direita do gol. Três minutos depois, na saída de Bizzarri, Chiesa avançou com espaço pela direita e, mesmo com opções de passes, decidiu arriscar de canhota, mas mandou para fora uma boa chance para a Viola.

Aos 13 minutos, a torcida da Udinese fez um minuto de aplausos em homenagem a Davide Astori, que usava o número 13, e faleceu no dia 4 de março em Údine, quando a Fiorentina estava concentrada para a partida que acabou sendo adiada e realiza na tarde desta terça-feira (3).

Foram 13 finalizações na primeira etapa - oito a cinco para a Fiorentina -, e os dois goleiros tiveram que fazer algumas intervenções. A principal delas foi do goleiro viola. Aos 18, Perica recebeu de De Paul na entrada da área, deixou Pezzella para trás e, de frente para o gol, finalizou no canto esquerdo, mas Sportiello salvou.

Mas a Fiorentina continuava criando mais. Aos 22, Saponara recebeu de Biraghi e ajeitou para Falcinelli, que demorou para finalizar e acabou batendo cruzado com pouco ângulo, mas Bizzarri segurou sem problemas. Cinco minutos depois, Falcinelli fez o pivô na entrada da área e acionou Chiesa, que foi derrubado na passagem por Pezzella, e sofreu pênalti. Na cobrança, Veretout mandou no canto esquerdo, Bizzarri caiu para o outro lado e a Viola fez 1 a 0 em Údine.

A partir de seu gol, a Fiorentina adotou uma postura um pouco mais conservadora, tentando segurar a posse de bola e não se arriscar, e a Udinese teve menos espaços para atacar. Aos 30, Balic fez jogada individual pela direita e arriscou chute forte da entrada da área, parando em defesa de Sportiello em dois tempos. Já aos 36, após passe de Saponara, a zaga se atrapalhou e a bola se ofereceu para Falcinelli na pequena área, mas a finalização foi fraca e Bizzarri pegou e o placar foi para o intervalo no 1 a 0.

Massimo Oddo colocou Ingelsson e Jankto nas vagas de Pezzella e Hallfredsson para a segunda etapa, mudando o esquema tático da Udinese e aumentando o poder de criação. Logo no primeiro minuto, Jankto limpou Biraghi na entrada da área e finalizou de pé esquerdo no ângulo, mas Sportiello voou e espalmou.

A Udinese esteve mais presente no campo de ataque, mas a Fiorentina se defendeu bem, conseguiu limitar o número de chances claras criadas pelos mandantes e teve também seus momentos de perigo. Aos 16, em cobrança de escanteio de Saponara, Pezzella subiu livre na entrada da pequena área e cabeceou com muito perigo, à direita.

Oddo tentou mudar o jogo no começo da segunda etapa, mas foi Stefano Pioli quem teve mais sorte com seu banco de reservas. Aos 25, poucos minutos após entrar na vaga de Falcinelli, Simeone recebeu de Chiesa na entrada da área, ganhou de De Paul na dividida e bateu rasteiro para fazer 2 a 0 para a Viola.

Aos 36, Lasagna, que conseguiu algumas finalizações depois de entrar, mas poucas efetivas, recebeu de Jankto na entrada da área, girou para cima de Pezzella e arriscou de fora da área, à direita do gol. No minuto seguinte, aproveitando saída errada de Danilo, Benassi apareceu na cara do gol e finalizou no canto, mas Bizzarri salvou, porém não conseguiu evitar mais uma derrota consecutiva dos zebrette.

Com 47 pontos, a Fiorentina permanece em 9º lugar, mas com a mesma pontuação de Sampdoria e Atalanta, que estão à frente pelos critérios de desempate - neste momento, a Samp seria o time qualificado à UEL. Já a Udinese parou em 33, na 13ª posição.

A Udinese volta a campo no próximo domingo (8), quando recebe a Lazio, às 13h. Já a Fiorentina terá um grande teste para sua sequência invicta no sábado (7): viaja à capital para enfrentar a Roma, às 13h.