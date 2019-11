Resultado Milan 0x0 Inter pelo Campeonato Italiano 2018

93' Fim de jogo no San Siro. 0 a 0.

92' DE NOVO? Icardi perde outra chance incrível! Sozinho na área.

90' Rodriguez cruza, Suso escora e Kalinic não consegue cabecear direito. Boa chegada do Milan.

90' Mais 3 minutos de acréscimo.

88' Borja Valero tenta jogada pela esquerda e efetua cruzamento, que sai nas mãos de Donnarumma.

88' Escanteio cobrado sem perigo. Em seguida, cruzamento na área para Kalinic e zaga da Inter afasta.

87' Borini tenta no confronto direto contra D'Ambrosio e arranja escanteio.

83' Éder se apresenta para Cancelo, mas o português peca na força e bola sai pela linha de fundo.

80' Após cobrança de lateral na área, bola sobra para Gagliardini. O camisa 5 se enrola e toca para João Cancelo chutar para fora.

79' Substituição no Milan: Sai Bonaventura, entra Borini.

78' Escanteio cobrado e zaga milanista afasta.

77' Escanteio para a Inter. João Cancelo bate fechado e Donnarumma afasta de soco para outra cobrança.

76' Substituição na Inter: Sai Candreva, entra Éder.

75' Kalinic briga com Miranda na área e consegue a posse da bola. Na sequência, rola para Suso, que chuta com desvio da zaga para defesa de Handanovic.

74' Perisic toca para o meio da área. Bola passa por todos e chega em Candreva, que rola para Cancelo. Português não consegue dominar bola e sai pela linha de fundo.

73' Momento é da Inter. Sequência de cruzamentos com a zaga do Milan afastando.

72' Na primeira participação, Valero lança Icardi, mas não vai na medida. Em seguida, argentino volta jogada.

71' Substituição na Inter: Sai Rafinha, entra Borja Valero.

70' Cartão amarelo para Candreva após forte entrada em Calhanoglu.

67' Substituição no Milan: Sai Montolivo, entra Locatelli.

67' Substituição no Milan: Sai Cutrone, entra Kalinic.

66' Ah, se valesse... Kessié lança Cutrone, que improvisa bicicleta e faz golaço. Mas o jovem atacante estava impedido.

65' Milan aposta nos cruzamentos, tenta quatro seguidos, mas nenhum tem exito.

64' Perisic recebe no contra-ataque, observa Icardi no meio da área e tenta cruzamento. Porém, não esperava a agilidade do gigante Donnarumma para cortar.

62' Calabria cruza na segunda trave para Calhanoglu. No meio do caminho, Bonaventura cabeceia para fora. O turco parecia estar melhor posicionado e reclamou com o companheiro.

61' Candreva tenta cruzamento visando Icardi e zaga milanista afasta.

59' Bola sobra para Kessié, que se atrapalha e tenta chute, mas a bola sai por cima de Handanovic.

58' O que é isso, Skriniar? Zagueiro escorrega, se enrola com a bola e perde a posse para Calhanoglu. O camisa 10 ia em direção à meta da Inter e o zagueiro preferiu segurar o adversário.

56' MEU DEUS, ICARDI! Como ele fez isso? Cancelo rouba a bola e faz linda jogada até a altura da meia-lua. A bola fica com Rafinha, que enfia para Candreva e toca para Icardi livre no meio da área. O atacante, sozinho, pegou mal na bola e perdeu um gol incrível.

52' Contra-ataque do Milan. Bonaventura abre com Suso, que faz bela jogada e toca para Cutrone. O atacante se enrola com a bola e sai pela linha de fundo.

51' Suso enfia linda bola para Cutrone. Handanovic sai bem e trava.

51' Perisic tabela com Rafinha e chuta, mas chute sai torto.

49' Milan responde. Em boa chegada trabalhada de pé em pé, Kessié recebe bola na altura da meia-lua e chuta. Bola passa perto do canto direito de Handanovic.

47' Na sequência do lance, Perisic não chutou como desejava, mas Donnarumma quase aceita.

47' Na trave! Inter chega com muito perigo. Brozovic chuta prensado, a bola volta e ele toca para D'Ambrosio. O lateral tenta cruzar e bola vai parar no travessão.

46' Bonaventura faz boa jogada, toca para Calhanoglu, que devolve. Em seguida, o camisa 5 perde a posse da bola.

45' Donnarumma dá chutão em direção a Cutrone, mas arbitragem assinala impedimento.

45' Volta o jogo!

46' Fim de primeiro tempo!

46' Atacante também marca! Inter consegue sair com Candreva pela direita em contra-ataque, Cutrone acompanha o adversário até metade do campo de defesa e consegue ganhar o lateral.

45' É pressão do Milan! Em outro escanteio, Suso joga bola na área e Perisic tira.

44' Na cobrança, Calhanoglu joga bola no meio da área e Miranda afasta.

44' Calabria faz bom cruzamento tentando achar Cutrone na área, mas jovem atacante não consegue alcançar. Cancelo corta para escanteio.

42' Inter insiste. Cancelo bate escanteio aberto, mas Perisic escorrega. Contra-ataque sobra para o Milan, mas não é aproveitado.

40' Jogo fica quente!

No momento em que Brozovic achou Icardi, o atacante estava com a perna direita na frente da linha de Rodriguez, lateral-esquerdo do Milan que parecia dar condição. Segue 0 a 0.

GOL ANULADO!

Tensão pelo VAR. Jogadores milanistas pediram impedimento.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É DE ICARDI! ELE NÃO PERDOA!

37' Bola sobra na meia-lua para Montolivo, que chuta para fora.

36' Icardi parte em velocidade, mas lançamento de Brozovic sai muito forte. Camisa 9 aplaude.

28' Perisic recebe excelente bola pela esquerda e sai livre em direção ao gol. Porém, perdeu velocidade e chutou fraco para defesa de Donnarumma.

27' Jogo esquenta. Milan troca bons passes até chegar em Bonaventura, que da belo passe de letra para Cutrone na marca do pênalti. Atacante não pega bem na bola e Handanovic faz defesa.

25' Icardi recebe bola e bandeirinha marca impedimento. Replay mostrou posição legal do atacante.

24' Icardi chuta, bola desvia em Bonucci e sobra limpa para fácil defesa de Donnarumma.

23' Falta em Rafinha. Na cobrança, Brozovic cobra, mas bola segue pela linha de fundo.

20' UUUUUUHH! Calhanoglu bate falta, bola desvia em Icardi e Handanovic faz bela defesa. No rebote, Cutrone chuta para fora.

13' Calhanoglu tenta se livrar e João Cancelo puxa o camisa 10. Torcida pede o amarelo, mas árbitro opta por não advertir o português.

9' Esse é o zagueiro da seleção! Cutrone tenta chegada com velocidade e força física, mas Miranda trava no corpo do atacante italiano e toma a posse.

8' Boa chegada da Inter. D'Ambrosio rola para Rafinha, que não consegue dominar. Na sobra, Brozovic chuta bem e bola se dirige ao lado esquerdo do gol de Donnarumma.

5' Candreva recebe excelente lançamento de Gagliardini, mas o camisa 87 já estava em posição de impedimento. O lance já havia sido travado por boa saída de Donnarumma.

4' Depois do susto, o Milan começa a distribuir melhor a bola no campo de ataque.

2' Primeiro lance de perigo! Icardi recebe bola pela direita e toca para Candreva na infiltração. Rodriguez consegue tomar a frente mas corta muito mal e deixa nos pés de Rafinha, livre dentro da área. Porém, o brasileiro não consegue chutar bem.

1' D'Ambrosio insiste em jogada pela esquerda e Montolivo corta para a linha lateral.

0' Comeeeeeça a partida no San Siro!

Jogadores adentram ao gramado para a partida. Espetáculo das duas torcidas com mosaico por parte azul e preto e bandeirão na parte vermelha e preta.

Mesmo com diferente dia e horário para realização de um clássico, o público é excelente no San Siro para a partida.

Tudo pronto para o início da partida. Equipes já estão no corredor que dá acesso ao campo. Tá chegando a hora!

Sem surpresas nas escalações das equipes.

Inter: Handanovic; João Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic, Rafinha; Perisic, Icardi, Candreva. Técnico: Luciano Spalletti.

Milan: G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Montolivo, Kessié, Bonaventura; Calhanoglu, Cutrone, Suso. Técnico: Gennaro Gattuso.

Equipes definidas para o confronto

FIQUE DE OLHO: Suso, meia do Milan: Embora a equipe não tenha um protagonista em que todos depositem a confiança em todos os jogos, mesmo que com bons jogadores, é Suso quem mais se aproxima desse perfil. Seja decidindo com gols ou contribuindo com assistências, o espanhol sempre é destaque positivo nos jogos rossoneros. No campeonato, são seis gols e oito assistências em 27 partidas. Olho nele!

FIQUE DE OLHO: Mauro Icardi, atacante da Inter: Não poderia ser outro indicado. Quando se trata de Internazionale, se fala de Icardi. O artilheiro argentino é o cara do time nerazzuri. O craque possui a incrível marca de 24 gols em 25 jogos, além de uma assistência na Serie A. No primeiro turno, 3 a 2 para a Inter e...três gols dele! Será que joga bola?

É dia de Derby della Madoninna na VAVEL Brasil!

Confira nosso pré-jogo: Rumo à Champions: Milan e Inter fazem dérbi pela Serie A em jogo adiado

Provável escalação da Inter (4-3-3): Handanovic; João Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Brozovic, Gagliardini, Rafinha; Perisic, Icardi, Candreva.

Provável escalação do Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Çalhanoglu, Cutrone, Suso.

+ Dérbi de Milão é remarcado para dia 4 de abril e gera revolta da torcida do Milan

Já o Milan se mantém forte no sonho de participar da próxima edição da principal competição européia. Com sete títulos do torneio, os rossoneri sonham em voltar à disputa. Para isso, precisam vencer a Inter no duelo de hoje, podendo diminuir a vantagem, que até o momento é de sete pontos, para apenas quatro. Vale lembrar que, após a partida, vão restar apenas oito jogos para o fim do campeonato.

As equipes têm um objetivo em comum: a vaga na Champions League. Na quarta colocação, a Inter está mais a frente de conquistar seu desejo. No momento, a equipe está na 4ª colocação, com 58 pontos, mas pode passar a Roma, terceira colocada com 60 pontos, se conquistar a vitória em cima do Milan. O triunfo também pode servir para se distanciar da Lazio, em 5° lugar, com 57 pontos.

Já a Inter passa por uma mudança de ares. Vinda de uma complicada sequência de resultados no ínicio do ano, os nerazzurri parecem estar dando a volta por cima. Nas últimas três partidas - contra Benevento, Sampdoria e Hellas Verona -, a equipe manteve 100% de aproveitamento, marcando 10 gols e sem sofrer nenhum.

O Diavolo vem de dolorosa derrota para a Juventus no último domingo (1°) por 3 a 1, no Juventus Stadium. A equipe milanista viajou para Turim com o objetivo de pelo menos somar pontos, mas não foi o resultado. Os visitantes chegaram a incomodar o time da casa, mas nada que pudesse anular o excelente time bianconero.

No primeiro turno, um jogo exuberante de cinco gols marcados. Com direito a hat-trick de Icardi, a Inter derrotou o Milan por 3 a 2 e deixou a equipe na vice-liderança. Os rossoneri descontaram com Suso e um gol contra de Handanovic.

A partida deveria ser realizada há um mês, no dia 04/03. Porém, a notícia do trágico falecimento de Davide Astori veio na noite anterior do duelo, fazendo com que a Federação Italiana optasse por adiar a partida para a data de hoje.

Olá, internautas que navegam pela VAVEL Brasil! Começa agora a transmissão para Milan x Internazionale, pelo jogo adiado da 27ª rodada da Serie A 2017/18. A partida será no Estádio San Siro, em Milão, às 13h30. Fique conosco!