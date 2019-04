RESULTADO Lazio x RB Salzburg pelas quartas de final da Uefa Europa League (4-2)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma live, minuto a minuto deste jogo entre Lazio e RB Salzburg. Não deixe de ficar por dentro de todas as nossas informações de pós-jogo. Até a próxima!

93' Fim de jogo! Vitória da Lazio por 4 a 2.

91' UHHHH! Patric bate cruzado dentro da área, a bola passa pertinho, mas vai para fora!

90' Foram adicionados mais três minutos de acréscimo.

90' André Ramalho sobe, mas manda a bola para fora!

89' Escanteio para o Salzburg.

87' Pra fora! A bola desvia e é tiro de meta. O Salzburg tem a bola.

87' Falta perigosa para a Lazio bater, de frente para o gol.

86' Walke! Caicedo vinha cabeceando sozinho dentro da área, mas o goleiro saiu e tirou a bola de soco.

84' Substituição na Lazio: Sai Immobile, entra Caicedo.

83' UHHHH! Parolo cruza para Immobile dentro da área, que sobe sozinho, mas Walke faz defesa providencial.

82' Cartão amarelo para Schalager, colocou a mão na bola. Está fora do jogo de volta.

81' Substituição no Salzburg: Sai Haidara, entra Wolf.

79' André Ramalho arrisca de muito longe, mas a bola sobe demais.

78' O Salzburg não desanima e vem para cima dos donos da casa.

Lucas Leiva correu para cima da zaga, abriu para Immobile na esquerda, dentro da área, que só empurrou para dentro do gol, embaixo das pernas de Walke.

75' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA LAZIO!!!!! Ciro Immobile deixou o dele!

75' O camisa 10 saiu em arrancada no meio de quatro jogadores do Salzburg, adiantou a bola e saiu cara a cara com Walke que foi batido no chute rasteiro do brasileiro.

73' GOLAÇOOOOOOOOOO DA LAZIOOOOOOO!!! Felipe Anderson é o nome dele!!!!

No lance do gol, Dabbur recebeu na meia lua, se livrou dos zagueiros e na adiantada de bola, Minamino chegou chutando para igualar o marcador!

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SALZBURG!!!!!!! Minamino na primeira bola que encostou dentro da área!

69' Substituição do Salzburg: Sai Gulbrandssen, entra Minamino.

68' Depois de um Salzburg incômodo no ataque, a Lazio se mostra mais objetiva e tenta ir para cima dos austríacos.

66' Parolo tenta o chute e é bloqueado, no rebote, Felipe Anderson tenta de primeira mas a bola explode em Berisha.

66' Substituição dupla na Lazio: Sai Luís Alberto para a entrada de Felipe Anderson e sai também, Basta para a entrada de Patric.

61' Lainer pega o rebote no escanteio, tenta arrancar para dentro da área, mas a bola corre mais do que ele e vai para fora.

60' Lainer dribla a zaga da Lazio, tenta o chute, mas descola escanteio.

58' UHHH! Luís Alberto arrisca chute forte de fora da área, mas Walke fica com a bola nas mãos.

Curiosidade: O gol de Parolo foi o de número 300 da Lazio em competições promovidas pela Uefa.

56' UHHHH! Bersiha abre para Ulmer na ponta esquerda, que finaliza de primeira e Strakosha faz a defesa. Dabbur pega o rebote, mas o atacante estava impedido.

55' Salzburg trabalha a bola no campo de ataque e busca o empate.

No lance, Lulic saiu da lateral, correu pelo meio, abriu para Luís Alberto na ponta direita. O espanhol encontrou Parolo dentro da área que finalizou de letra, com o pé direito.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇOOOOO DA LAZIO!!! Marco Parolo tira o empate do marcador, um golaço de letra.

45' Quase! Basta se atrapalha na marcação, Lainer cruza para dentro da área e Schalager dribla dois jogadores, mas chuta travado e a defesa afasta a bola

45' Começou o segundo tempo! A Lazio dá a saída.

Jogadores voltando para o gramado, a segunda etapa já vai começar!

Inzaghi vai para cima do assistente de arbitragem e esbraveja sobre a marcação do pênalti contra a Lazio, mas o comandante logo se retira.

47' Fim de primeiro tempo!

46' Cartão amarelo para a Lazio, Parolo recebe a punição por reclamação.

45' Gulbrandssen arrisca o chute de fora da área, mas Strakosha estava ligado e defendeu a bola sem dificuldades.

45' Foram adicionados mais dois minutos de acréscimo.

42' Pra fora!!! Lulic faz bela jogada individual na linha de fundo, deixa o zagueiro no chão e cruza, mas Milinkovic-Savic cabeceia sozinho para o lado de fora da rede.

39' Posse de bola: 51% para a Lazio e 49% para o Salzburg.

37' UHHHH! Savic recebe passe em cobertura de Lucas Leiva, dentro da área, se atrapalha com Immobile mas consegue o chute pra fora, com perigo.

35' UHHHHHH! Haidara chuta de longe, a bola pinga no chão e ganha um efeito, passando pertinho do gol.

32' No lançamento, a bola passa por todo mundo e Immobile cai no chão, contudo, o árbitro manda seguir o jogo. Lance normal.

31' Falta em Luís Alberto do lado esquerdo da área do Salzburg. Falta perigosa.

30' Lulic também levou cartão amarelo pela reclamação do pênalti. O árbitro demorou para marcar pois conversava com o auxiliar, que tinha uma visão melhor do jogo.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SALZBURG! Berisha marca de pênalti, no meio do gol!

28' Berisha na bola...

27' Pênalti para o Salzburg! Dabbur é derrubado dentro da área por Basta, que recebe cartão amarelo.

24' O zagueiro André Ramalho comente falta de ataque e a Lazio recupera a bola.

22' Falta perigosa para o Salzburg bater pela direita. Próximo à área da Lazio que vem sofrendo pressão dos austríacos.

17' Quase! Lainer sobe sozinho, mas cabeceia em cima do defensor laziale. Primeira chance mais perigosa do Salzburg até o momento.

16' Escanteio para o Salzburg.

15' Luís Alberto rouba a bola na defesa austríaca, tenta o passe para Immobile, mas a bola vai muito fraca e Walke faz a defesa.

13' Schalager, é o principal passador do Salzburg, todas as bolas na criação de jogadas passam pelos seus pés.

11' O Salzburg trabalha a bola e tenta encontrar espaços na defesa da Lazio.

No lance, Basta recebeu na ponta esquerda, dentro da área e cruzou para o meio, Milinkovic-Savic furou e o capitão Lulic pegou de primeira para balançar as redes!

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA LAZIO!!!! Lulic é o nome dele!!!!!

6' Lazio ocupa o campo de ataque pressionando a defesa do Salzburg, que agora têm dificuldades em sair jogando.

5' Pra fora! Immobile recebe de Luís Alberto entre os zagueiros, finaliza forte na pequena área, sem ângulo e manda a bola para lateral.

4' Afasta a zaga! Luís Alberto dribla dois jogadores na lateral direita, arranca até a linha de fundo e cruza, mas a defesa do Salzburg estava ligada e tirou a bola da área.

3' Os austríacos começam impondo um ritmo forte na marcação e dificulta as trocas de passes da Lazio, que recuperou a bola.

0' Começou a partida! O Salzburg dá a saída.

E toca o hino da Europa League! Os jogadores já se cumprimentam no meio de campo.

Os jogadores já estão no túnel para entrarem em campo!

Já os visitantes vêm em um esquema de 4-3-1-2 com: Walke, Ulmer, Caleta-Car, Ramalho, Lainer; Bersiha, Samassekou, Haidara; Schalager; Gulbrandssen, Dabbur.

Escalação da Lazio confirmada em um 3-5-1-1 com: Strakosha; Radu, de Vrij, Felipe; Lulic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Basta; Luís Alberto; Immobile.

A Lazio já confirmou a escalação e Simone Inzaghi preferiu o espanhol, Luís Alberto para ser o meia-atacante da equipe. Durante a semana, Felipe Anderson fora especulado, mas fica no banco de reservas o camisa 10 laziale.

Boa tarde, torcedor. Está chegando a hora, hein! Daqui a pouco, Lazio e Salzburg entram em campo para o primeiro jogo que decide quem vai para a semifinal da Europa League.

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida, nós voltamos com todos os detalhes de Lazio e Salzburg, válido pelas quartas de final da Uefa Europa League. Fique conosco.

Ambas as equipes já se enfrentaram antes. O histórico é favorável para o Salzburg, que venceu as duas vezes em que jogou contra a laziale. Na fase de grupos da Europa League de 2009, os austríacos levaram a melhor por dois a um nas duas ocasiões.

Portanto, a escalação do Salzburg deve ser com: Walke, Ulmer, Caleta-Car, Ramalho, Lainer; Bersiha, Samassekou, Haidara; Schalager; Gulbrandssen, Dabbur.

Já Marco Rose terá o desfalque do atacante Hwang Hee-Chan, que está suspenso para a partida de hoje. Dabbur jogará no lugar do sul-coreano.

Para o jogo de hoje, Simone Inzaghi terá força máxima para o jogo de hoje e deve vir com: Strakosha; Radu, de Vrij, Felipe; Lukaku, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Marusic; Felipe Anderson; Immobile.

Apesar do retrospecto invicto da equipe do Salzburg, a Lazio marcou dois ou mais gols no últimos três jogos na Europa League.

Às vésperas do confronto, a equipe foi ao estádio Olímpico onde realizou um treino tático.

Os austríacos, líderes do campeonato nacional, não perdem na Europa League há 15 jogos e seguem em boa fase.

(Foto: Anadolu Agency/Getty Images)

"Será um jogo de futebol de alto nível. Estamos muito animados e motivados para o jogo", declarou.

Do outro lado, o técnico Marco Rose também falou e se mostrou animado para a partida.

(Foto: Marco Rosi/Getty Images)

"Nós vamos enfrentar uma equipe muito organizada que já eliminou grandes times da Europa. Mesmo assim, meus jogadores estão correspondendo nas partidas da Europa League. Nós chegamos até aqui com méritos e vamos fazer todo o possível para passar de fase" disse Inzaghi.

Em coletiva de imprensa, o técnico da Lazio, Simone Inzaghi, falou sobre o adversário desta tarde.

O Salzburg, por sua vez, é a surpresa da competição. Já eliminou o Borussia Dortmund, nas oitavas e na fase de 16 avos, passou pelo Real Sociedad, equipes consideradas superiores aos austríacos.

Os donos da casa passaram pelo Dínamo Kiev nas oitavas e seguem como uma das equipes favoritas ao título da competição nesta temporada.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje, você confere o primeiro jogo entre Lazio e Salzburg, válido pelas quartas de final da Uefa Europa League. O duelo está programado para começar às 16h05, no estádio Olímpico, em Roma.