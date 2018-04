Resultado Barcelona x Leganés pelo Campeonato Espanhol 2017-18 (3-1)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Barcelona e Leganés, no estádio Camp Nou, na Catalunha

ENCERRADO: Ficamos por aqui com mais esta transmissão, agraciada por mais uma atuação marcante de Lionel Messi. Agradecemos a todos que acompanharam conosco aqui na VAVEL Brasil! Até a próxima!

ENCERRADO: O Leganés permanece com 36 pontos na 14ª posição, mas pode ser ultrapassado pela Real Sociedad, que ainda jogará nesta rodada. Um partida digna diante de um gigante, mas o resultado já era o esperado. Los Pepineros voltam a campo no dia 14, contra o Celta, em Butarque

ENCERRADO: Já são 38 vitórias seguidas para o Barcelona na La Liga desde a temporada passada, igualando a marca histórica da Real Sociedad. Um passo a mais em direção ao título. O próximo compromisso, que pode dar ao time catalão o recorde de invencibilidade em jogos consecutivos pelo Campeonato Espanhol, é contra o Valencia, também no Camp Nou, no sábado (14).

93' Termina o jogo no Camp Nou! Com hat-trick de Lionel Messi, o Barcelona vence o Leganés!

92' El Zhar tenta a jogada na entrada da área, mas é cercado por três marcadores e perde a bola

90' Serão 3 minutos de acréscimo

89' Bola pra área do Barça, Beauvue ficaria livre pra cabecear, mas Ter Stegen dá um tapa e desvia. Na sobra, novo cruzamento, mas a defesa trava o chute de Beauvue

88' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Dembélé Entra: Denis Suárez

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! DE NOVO MESSI! Dembélé cruza pra área, Messi se antecipa ao marcador e dá um toque de categoria pra tirar do goleiro. Triplete do argentino!

87' Messi toca para Suárez na esquerda, o centroavante cruza rasteiro, mas ninguém aparece na área pra finalizar

86' Cruzamento forte demais pra área do Barça que termina em tiro-de-meta

85' Leganés cobra falta pra área e a zaga corta, no contra-ataque Dembélé carrega e tenta o passe pra Rakitic dentro da área, mas a zaga intercepta

84' CARTÃO AMARELO PARA JORDI ALBA! Por reclamação

83' Beauvue experimenta de primeira de fora da área e manda de canhota por cima do gol

81' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Coutinho Entra: Iniesta

81' Cruzamento de Dembélé para Suárez finalizar de pé esquerdo por cima do gol

80' Messi recebe livre no meio, mas em vez de tocar para Dembélé, tenta a jogada individual e é desarmado

79' CARTÃO AMARELO PARA ZALDUA! Por falta dura em Jordi Alba

78' SUBSTITUIÇÃO NO LEGANÉS! Sai: Pérez Entra: Guerrero

78' CARTÃO AMARELO PARA COUTINHO! Por chegar atrasado e acertar a canela do marcador

76' CARTÃO AMARELO PARA RUBÉN PÉREZ! Por puxão em Messi! E que puxão! Quase levou a camisa do Messi pra casa

74' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Sergi Roberto Entra: Jordi Alba

73' Messi faz jogada pela direita, invade a área e cruza, mas a bola vai fraca nas mãos do goleiro

73' Lionel Messi recebe livre pela direita, o goleiro Cuéllar vai no limite da área e impede o toque por cobertura do argentino

71' Lançamento pra área do Barça procurando Beauvue, mas a zaga faz o corte

70' Messi carrega do meio pra esquerda e bate cruzado, mas a bola cruza toda a área e sai pela linha de fundo

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LEGANÉS! EL ZHAR! Boa jogada trabalhada do Leganés, El Zhar recebe livre na entrada da área e bate forte no canto, a bola desvia em Sergi Roberto e entra. Diminui o Leganés!

66' Brasanac cruza, El Zhar sobe livre e cabeceia pra fora

64' Cuéllar tenta sair jogando com os pés e joga direto pela lateral, é difícil a saída de bola do Leganés com a marcação do Barcelona

63' Passe de Sergi Roberto esticado demais para Suárez, que cruza fraco tentando evitar a saída da bola

61' Escanteio para o Leganés pela ponta-esquerda, mas novamente a cobrança não dá em nada e a bola fica com o Barcelona

60' SUBSTITUIÇÃO NO LEGANÉS! Sai: Eraso Entra: Brasanac

59' Messi é desarmado e comete a falta em Beauvue

58' PERDEU! Cruzamento de Dembélé, Suárez fura e Piqué perde o gol sozinho na pequena área. Mas o impedimento foi assinalado pelo bandeirinha

57' Sem pressa alguma o Barcelona toca bola de um lado para o outro até Messi achar Semedo em velocidade pela direita, mas o cruzamento do português bate na zaga e sai pra escanteio

55' Dembélé tenta jogada pela direita, mas é desarmado. Já recupera a bola o Barcelona

54' CARTÃO AMARELO PARA GABRIEL! Por puxão em Coutinho, parando o contra-ataque

53' Zaldua recupera a bola e tenta sair jogando, mas André Gomes faz a falta na linha do meio-campo

52' Bola enfiada para Beauvue, Vermaelen dá o carrinho e faz a interceptação

51' CARTÃO AMARELO PARA SIOVAS! Por falta dura em Lionel Messi

51' Coutinho tenta o lançamento pra Dembélé, mas coloca força demais e manda direto pela linha de fundo

50' Messi tenta passe pra Dembélé, mas Pérez coloca pra escanteio. Na cobrança a zaga afasta

49' Cruzamento de El Zhar, Beauvue ganha de Semedo e cabeceia forte, mas por cima do gol

47' Falta de Messi em Pérez

47' Toca a bola o time do Leganés tentando sair para o ataque

46' Começa o segundo tempo!

46' SUBSTITUIÇÃO NO LEGANÉS! Sai: Amrabat Entra: Beauvue

ESTATÍSTICAS



70% -- Posse de Bola -- 30%

4 -- Chutes no Gol -- 0

2 -- Chutes pra fora -- 2

2 -- Escanteios -- 2

46' Final de primeiro tempo!

46' Amrabat tenta a jogada pra cima de Vermaelen, mas Sergi Roberto chega e faz o desarma

45' Eraso bate de fora da área, a bola desvia na defesa e fica fácil pra defesa de Ter Stegen

44' Outra chegada pela direita, Piqué corta o cruzamento e coloca pra lateral

43' Falta de Philippe Coutinho em Zadua próximo à bandeirinha de escanteio, na cobrança pra área, novamente Suárez corta de cabeça

42' Bola lançada para Zaldua na direita, o latera linvade a área e cruza, Eraso tenta a finalização, mas a zaga faz o corte e coloca pra escanteio

42' Mesmo com o 2 a 0 o Barcelona impõe um ritmo forte ao jogo, subindo até a marcação quando perde a bola

41' Outro lançamento e Amrabat tá impedido de novo

40' Mais um impedimento de Amrabat marcado pela arbitragem

38' Passe forte demais de Coutinho para Rakitic e a bola sai pela linda de fundo

37' Roda a bola com paciência o Barcelona, agora com mais tranquilidade tendo a vantagem no marcador, mas ainda buscando o gol

35' Bola pra Suárez na área, que bate forte pra linda defesa de Cuéllar, mas o impedimento já havia sido marcado

34' O jogo é interrompido e os jogadores do Barcelona ajudam o árbitro com o aparelho de comunicação que apresentou problemas

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! MESSI! Philippe Coutinho dá lindo passe pra Messi dentro da área, mesmo marcado o camisa 10 consegue bater colocado e aumentar a vantagem catalã!

30' Omar Ramos cruza, El Zhar cabeceia e a bola desvia em Vermaelen antes de sair em escanteio. Na cobrança, Luís Suárez sobre na primeira trave e tira de cabeça

28' A bola parada foi a arma para o Barcelona conseguir furar o muro do Leganés. Apesar de criar duas boas chances, as dificuldades eram grandes

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! MESSI! Falta mais pro lado direito da área, o argentino cobrou com categoria, jogando no canto, sem chances para o goleiro. Está aberto o placar!

26' Mais uma falta pro Barça

25' Bola recuperada e tentativa de saída em velocidade com Amrabat, mas a marcação do Barça chega e desarma o atacante

24' Aparece mais uma vez a forte marcação do Leganés impedimento a chegada do Barça

23' Impedimento marcado de Amrabat

22' Messi cobra e acerta a barreira

21' Suárez derrubado na entrada da área, falta perigosíssima. Messi na bola!

19' PERDEEEEEEEEU! Messi recebe na área e ajeita para Suárez livre finalizar em cima do goleiro Cuéllar. Que chance!

18' Lançamento para Suárez dentro da área, o uruguaio mesmo marcado consegue desviar a bola e quase marca, acertando a rede pelo lado de fora

18' Ramos tenta o lançamento, mas manda direto pela lateral

17' Coutinho arrisca do bico da área e o goleiro Cuéllar espalma pra escanteio

16' O Barça enfrenta dificuldades para entrar na defesa do Leganés, a bola roda de um lado para o outro, mas não há espaço

14' Falta de Dembélé em García, que levava o Leganés para o ataque pela meia-esquerda

13' Cruzamento pra área, Piqué livre cabeceia por cima do gol

12' Se defende bem até aqui o time pepinero, com um time bem aberto no campo, mas sofre com a velocidade do ataque do Barça

11' Bola cruzada rasteira, Piqué corta mal, El Zhar aproveita e bate de primeira, mas a bola explode no zagueiro e vai pra lateral

10' Coutinho tenta a jogada pela esquerda, mas é desarmado por Zaldua

9' Tabela entre Dembélé, Suárez e Messi, mas Siovas chega bem e corta o último passe, que chegava para Messi de frente para o gol

8' Cruzamento para Suárez, Bustinza se antecipa e faz o corte

7' Bola recuperada por Semedo, que toca para Suárez, o uruguaio de primeira ajeita para Coutinho, que tenta passar pelo zagueiro, mas é desarmado e a bola fica com o goleiro Cuéllar

5' Trabalha a bola no campo de ataque o time do Barcelona com a paciência de sempre

4' Coutinho tenta virada de bola para Dembélé dentro da área, mas o goleiro Cuéllar sai do gol e fica com a bola

3' Chega ao campo de ataque pela primeira vez o time do Leganés, mas a o Barça já recupera a bola e sai jogando pela esquerda

2' Suárez vai à linha de fundo e tenta o cruzamento, mas é a zaga chega bem e a bola se perde em tiro de meta

1' Dembélé tenta a primeira escapada pela direita, mas é desarmado. Rapidamente o Barcelona já recupera a bola e volta a girar

1' Bola rolando no Camp Nou!

15:33. Escalação do Leganés: Cuéllar; Zaldua, Bustinza, Siovas, Raúl Garcia; Gabriel, Perez, Ramos, Eraso, El Zhar; Amrabat

15:32. Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Semedo; André Gomes, Rakitic, Coutinho; Dembélé, Messi, Suárez

Veja no vídeo como foi o último duelo entre as equipes:

Sobre uma possível ausência de Messi, Garitano sabe que influencia, mas reconhece a força do elenco blaugrano: "É sempre uma grande perda quando Messi não joga, mas estamos falando de um dos melhores times do mundo".

Asier Garitano, técnico do Leganés, sabe que não será um jogo fácil: "Pra vencer o Barça tem que fazer um ótimo jogo. Será um desafio conseguir algum ponto. Precisamos estar mais pertos de vencer do que de perder", declarou.

Caso vença, o Barcelona igualará o recorde de invencibilidade na La Liga, atualmente pertencente à Real Sociedad, que entre as temporadas 1978-79 e 1979-80 acumulou 38 partidas seguidas sem perder. O Barça já não perde na liga espanhola desde a edição passada e chegou a 37 jogos sem ser derrotado

Com 26 gols, Messi é o artilheiro do campeonato e também líder em assistências, com 12 passes para gol

A grande dúvida é se Lionel Messi terá ou não mais um jogo de folga para se poupar. Mas, segundo o técnico Ernesto Valverde, o argentino já descansou contra o Sevilla e vai para o jogo

Ausentes: Os lesionados Sergio Busquets e Lucas Digne são os desfalques do Barça, Szymanowski e Mantovani, do lado pepinero

Histórico: 3 jogos, todos vencidos pelo Barça, 2 em Butarque e 1 na Catalunha

Trio de arbitragem: Ricardo De Burgos Bengoetxea, Diego Barbero Sevilla e Iker De Francisco Grijalba

Provável escalação do Leganés: Cuéllar; Zaldua, Bustinza, Siovas, Raúl Garcia; Eraso, Rubén Pérez, El Zhar, Omar Ramos, Gabriel; Amrabat

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Paulinho, Dembélé, Coutinho; Messi, Suárez

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Fique ligado e acompanhe conosco o minuto a minuto de Barcelona x Leganés, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol