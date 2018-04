Bayern de Munique supera Augsburg e se sagra hexacampeão da Bundesliga

Em confronto bávaro neste sábado (7), Augsburg e Bayern de Munique se enfrentaram na WWK Arena em jogo válido pela 29ª rodada da Bundesliga, em novo triunfo do Bayern, confirmando a sexta conquista consecutiva da equipe, em vitória por 4 a 1, com gols de Tolisso, James, Sandro Wagner e Robben para os visitantes, enquanto os mandantes marcaram com Süle, contra.

O resultado manteve o Bayern de Munique isolado na liderança, agora com 72 pontos, inalcançável pelo 2º colocado, Schalke 04. Já o Augsburg, por sua vez, perdeu posições na tabela, ocupando, agora, a 11ª posição com 36 pontos ganhos. Na próxima rodada o Bayern recebe o Borussia Mönchengladbach na Allianz Arena, em jogo de celebração do título, enquanto o Augsburg, fora de casa, encara o Wolfsburg, na partida de abertura da 30ª rodada da competição.

Apesar do favoritismo natural dos visitantes, o Augsburg iniciou o confronto com muita intensidade – essencialmente na marcação, pressionando a defesa adversária em seu próprio campo, forçando erro defensivo. Em uma das boas chances criadas na primeira etapa, Philipp Max, em excelente temporada, recebeu bola em profundidade, mas finalizou na trave. Logo em seguida, contudo, os mandantes finalmente conseguiram inaugurar o marcador, em lance de pura infelicidade de Süle, que mandou contra as próprias redes.

A frente do placar e com boa postura defensiva, o Augsburg cometeu falhas primárias e permitiu o empate quase que imediato do Bayern, em lance de pura desatenção. Tolisso serviu Kimmich, que teve duas oportunidades para tentar cruzar até achar novamente o meio-campista francês, totalmente desmarcado, finalizar com tranquilidade para igualar o marcador na WWK Arena.

Antes do término da primeira etapa, o Bayern de Munique mostrou sua classe em um belíssimo gol, construído por Robben e Kimmich – esse último ainda driblou um defensor com uma ‘caneta’, antes de chegar até James Rodríguez finalizar com extrema classe para colocar os visitantes a frente do placar.

Já na etapa complementar, o panorama foi diferente do que foi apresentado durante a primeira etapa, uma vez que, liderando o placar, o Bayern aproveitou para impor seu jogo e, como de costume, controlar a posse de bola no meio-campo, não permitindo chances claras por parte da equipe mandante nos primeiros minutos da etapa complementar.

Controlando a posse de bola e soberano na partida, o atual pentacampeão da Bundesliga logo chegou ao seu terceiro gol na partida, através do holandês Arjen Robben em outra belíssima finalização, tranquilizando ainda mais a situação do maior campeão alemão, que se aproximara de sua sexta conquista consecutiva. Sandro Wagner, de volta ao clube e dez anos após ter sido campeão com seu clube de formação, ainda teve tempo para anotar o quarto tento do Bayern, sacramentando mais um triunfo da equipe na competição, assim como mais um título.