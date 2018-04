Após 15 rodadas sem vencer, Hamburgo bate Schalke de virada e ainda sonha com permanência

O Hamburgo venceu o Schalke 04 neste sábado (7) na 29ª rodada da Bundesliga jogando em casa, na Volksparkstadion e conseguiu se aliviar diante de um possível rebaixamento. Após 15 rodadas sem pontuar três pontos, o time do norte da Alemanha conseguiu uma virada e venceu por 3 a 2.

Durante o primeiro tempo, clima calmo, até o zagueiro Naldo abrir o placar para os azuis reais. O gol foi bastante duvidoso, de mão, mas a arbitragem de vídeo não percebeu. O time visitante se acomodou e acabou tomou pressão dos adversários, que criaram a grande maioria das chances. Aos 17, veio o empate com Filip Kostić.

Já no segundo tempo, o Schalke tentou finalizar, sem sucesso. Em seguida, Lewis Holtby, alemão que já passou pelos azuis, mudou o placar. Mas sem muito tempo de comemorar, Guido Burgstaller empatou novamente. 2 a 2 no placar. A virada certeira veio no final do jogo, com um belíssimo gol de Aaron Hunt.

A partida também teve belíssimas defesas de ambos os goleiros, Ralf Fährmann e Julian Pollersbeck, que fez uma grande defesa após uma cabeçada do zagueiro Naldo.

A última vitória do Hamburgo foi na 13ª rodada contra o Hoffenheim, ainda no primeiro turno, por 3 a 0. O time pulou para a penúltima posição, 17º, com 22 pontos, cinco atrás do Mainz, que está na zona de playoff. Já o Schalke continua na vice-liderança com 52.

Na próxima rodada, o Hamburgo enfrentará o Hoffenheim em sua casa, no sábado (14) ás 10h30. Já o Schalke faz o clássico derby alemão contra o Borussia Dortmund no domingo (15) ás 10h30.